Turismo

La Finalissima en duda y el Mundial 2026 en la mira: cómo afecta el conflicto en Medio Oriente a las agencias de viajes de San Juan

Los sanjuaninos que contrataron paquetes hacia el partido entre Argentina y España en Qatar están esperando las definiciones de los organizadores y el Mundial corre peligro por posibles amenazas terroristas. Mientras tantos, las agencias evitan que en los próximos días los clientes hagan escalas o pasen por la región.

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa.

En las agencias de turismo de San Juan hay preocupación por el conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos- Israel e Irán, el cual puede afectar los viajes comercializados hacia la región bajo enfrentamientos armados. Algunas firmas ya tienen vendidos paquetes para la Finalissima que se jugará en la ciudad de Lusail, que actualmente se encuentra en un escenario de total incertidumbre. Por otro lado, también han tenido que desviar a pasajeros que viajan hacia los países afectados o algunos cercanos para evitar exponerlos. Temen que la situación desaliente el turismo hacia el Mundial 2026 por amenazas terroristas, aunque hay otros empresarios más optimistas que creen que no tendrá muchas repercusiones en el mercado.

Desde Turismo Vittorio ven el panorama con mucha cautela, debido a que tienen clientes que contrataron viajes para el partido de la Finalissima que se disputará en Qatar entre Argentina y España, el cual aún se encuentra en stand by con altas probabilidades de suspenderse. En este sentido, hay muchos rumores sobre la posible cancelación del evento, debido a que el Estado árabe ha sufrido ataques por parte de Irán. “Como se juega en Qatar, aún no tenemos precisiones; sin embargo, se estima que no se realizará allí y que podrían cambiar la sede, aunque todavía no hay nada definido”, dijo Gabriela Ruarte, vendedora de la compañía, a Tiempo de San Juan.

Comentó que todos los vuelos hacia Qatar están cancelados hasta el 10 de marzo, por lo que hay un dilema sobre lo que puede ocurrir. En esa agencia, específicamente se han vendido cuatro paquetes para el evento y, si no se llega a realizar, Gabriela confirmó que los clientes tendrán una solución al respecto, ya que sería un cambio por fuerza mayor.

Respecto al Mundial 2026, que tendrá como sede a Estados Unidos, México y Canadá, señaló que la situación por posibles amenazas terroristas o el narcotráfico en el país azteca no está influyendo momentáneamente en la venta de packs. Detalló que un paquete a ese gran acontecimiento global tiene un costo de 10.500 dólares por persona en base doble o triple y ya llevan vendidos ocho que incluyen 16 días de alojamiento, entradas para los partidos de Argentina en fase de grupos, transporte, entradas, entre otros. Pese a la realización del Mundial, desde la embajada de Estados Unidos continúan entregando la documentación con normalidad, sin ningún tipo de prioridad para los turistas que vayan al torneo, según información de Ruarte.

Silvia Yafar, vicepresidenta segunda de San Juan Bureau y propietaria de Money Tur, dijo que no tiene pasajeros que viajen a la Finalissima, aunque sí al Mundial. Remarcó que el clima bélico provoca inseguridad en los consumidores y actitudes más cautelosas para sellar contrataciones. "Quien ya estaba pagando el Mundial lo sigue haciendo si tiene algún vencimiento pendiente; pero aquel que todavía no lo contrató, no lo hará ahora porque no se sabe qué pasará. Es un tema muy delicado", expresó.

Detalló que dentro del mundo de las agencias están evitando escalas de vuelos en zonas de conflicto como Doha, Dubái, Abu Dabi o Estambul. Por ejemplo, para viajar a China, están buscando alternativas a través de Francia o Alemania. “Hay mucho miedo con lo que pueda pasar en el futuro”, expresó.

Fátima Oviedo, de Yafar Destinos, contó que el escenario mundial no ha repercutido en la compra de viajes. Dijo que no tiene clientes que vayan a Medio Oriente en estos próximos días, ya que para esta época del año son comunes los viajes a Europa. A partir de abril, relató que comienza el turismo emisivo hacia zonas más cercanas al conflicto como Egipto, Grecia y Dubái. “A pesar de los conflictos en Medio Oriente o amenazas de atentados en eventos como el Mundial, se sigue viajando”.

No obstante, aclaró que están expectantes por la publicación de cualquier comunicado oficial que advierta alguna situación de riesgo para los pasajeros. En ese caso, Fátima manifestó que se ponen a disposición de los clientes para brindarles una solución o asesorarlos.

Respecto al Mundial de fútbol, Oviedo detalló que tienen paquetes contratados y consideró que el ambiente geopolítico global no influirá demasiado en la toma de decisiones. Por ejemplo, afirmó que México tiene constantemente la problemática del narcotráfico y las agencias comparten recomendaciones a los viajeros para que se mantengan seguros. “Los argentinos suelen mantener sus planes de viaje, mostrando una tendencia a no cancelar sus reservas por miedo a conflictos o amenazas”, indicó.

