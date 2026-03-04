miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto en Oriente Medio

Israel lanzó un furioso ataque contra Irán en el quinto día de combates

Teherán informó que los bombardeos a establecimientos educativos dejaron 185 estudiantes y docentes muertos; además, derribaron un avión y amenazan al sucesor de Jamenei.

Por Agencia NA
image

El Ejército israelí anunció la madrugada de hoy el inicio de una amplia oleada de ataques contra las bases de lanzamiento, los sistemas de defensa aérea y la infraestructura de Irán, al entrar la operación conjunta estadounidense-israelí en su quinto día.

Lee además
argentinos en israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles
Tensión en Oriente Medio

Argentinos en Israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles
Nueva incursión bélica de Israel sobre Irán. Foto Agencia NA.
Conflicto en Medio Oriente

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

La Fuerza Aérea Israelí atacó decenas de centros de mando gubernamentales e instalaciones de seguridad interna en todo Teherán, mientras aviones de guerra lanzaron decenas de municiones contra la fuerza voluntaria Basij y los centros de mando de seguridad interna, indicó un comunicado militar.

En Israel, sirenas en todo el país fueron activadas durante la noche y hasta la madrugada del miércoles, cuando las autoridades advirtieron sobre el lanzamiento de misiles desde Irán, mientras que potentes explosiones de interceptación sacudieron edificios.

Ataques a establecimientos educativos, hospitales y centros de socorro

La operación estadounidense-israelí causó la muerte de unos 185 estudiantes y profesores, hirió a casi 120 personas del mismo perfil y destruyó unas 20 escuelas y centros educativos en todo Irán, informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando al ministro de Educación, Alireza Kazemi.

El bombardeo de escuelas, hospitales y centros de rescate y socorro por parte de Estados Unidos e Israel viola convenciones, compromisos y leyes internacionales y debería quedar registrado en la historia, apuntó Kazemi el martes mientras visitaba los escombros de algunas de las escuelas en Teherán.

Avión derribado

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron además que su fuerza aérea derribó un avión de combate iraní sobre Teherán como parte de la operación estadounidense-israelí en curso en Irán.

En un comunicado, las FDI describieron el derribo del YAK-130 iraní como un “primer hito histórico”, marcando la primera vez que un avión de combate de este tipo específico es derribado en combate en cualquier parte del mundo.

La última vez que la fuerza aérea israelí derribó otro avión de combate enemigo fue en 1985, cuando un avión F-15 israelí derribó dos MiG-23 sirios durante un combate aéreo sobre Líbano, según la cadena estatal israelí Kan TV News.

En otro comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su fuerza aérea atacó y frustró con éxito operativos de defensa aérea iraníes “cuando intentaban operar sistemas contra las FDI”.

Durante el conflicto militar, los medios iraníes informaron que los sistemas de defensa aérea locales derribaron un avión de combate israelí. Sin embargo, no hubo ninguna confirmación oficial sobre el particular.

Acerca de un nuevo Líder Supremo

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró mediante un comunicado que "cualquier líder" elegido por el régimen iraní será "un objetivo inequívoco a eliminar", añadiendo que el premier Benjamin Netanyahu y él mismo han ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel "preparar y utilizar todos los medios necesarios para ejecutar esta misión".

Mojtaba Jamenei, hijo del exlíder supremo iraní Ali Jamenei, fue llamado a sucederle, según la agencia semioficial de noticias Fars de Irán, según informaciones de Xinhua a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas.

El martes, Israel atacó un edificio de la Asamblea de Expertos de Irán, que elige al líder supremo.

Irán identificó candidatos para ser el nuevo líder supremo del país, informó este miércoles la agencia de noticias semioficial Mehr.

Entonces citó a Seyed Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos responsable de elegir al líder supremo de Irán.

Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó esste miércoles de que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron un total de 10 drones y dos misiles de crucero que tenían como objetivo el reino. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el ministerio precisó que 9 drones fueron derribados nada más ingresar al espacio aéreo saudí.

Un portavoz militar añadió que dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Al-Kharj, una ciudad al sureste de la capital Riad, mientras que el otro dron restante fue derribado en la provincia saudí del Este. El reporte preliminar no facilitó más detalles acerca del origen de los proyectiles ni sobre los daños ocasionados.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán

Operación 'Furia Épica': así se inició el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Israel asegura haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán: registraron al menos 53 muertes en una escuela y Teherán ya inició una contraofensiva

Mapa del ataque de Estados Unidos e Israel sobre las principales ciudades de Irán

La Unión Europea salió en defensa de España tras las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar si es necesario"

El hijo de Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

Más guerras: cientos de muertos y heridos por un bombardeo de Pakistan a Afganistan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump y Pedro Sánchez atraviesan turbulencias.
Clima tenso

La Unión Europea salió en defensa de España tras las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar si es necesario"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan