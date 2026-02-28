sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flores para "los aliados"

Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán

El Jefe de Estado se expresó luego de que Donald Trump diera por muerto al ayatollah Alí Khamenei. Recordó el atentado a la AMIA como uno de los crímenes adjudicados al terrorismo iraní.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un día antes de abrir las sesiones ordinarias en el Congreso y luego de que desde Washington Donald Trump confirmara la muerte del ayatollah Alí Khomenei durante el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el presidente Javier Milei celebró "la operación conjunta" que terminó con "la eliminación" del líder supremo iraní.

Lee además
el gobierno de milei elevo el nivel de seguridad a alto en todo el pais por el conflicto en medio oriente y la cancilleria respaldo a estados unidos e israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
milei ya promulgo el acuerdo entre el mercosur y la union europa
Ley

Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

Milei también cuestionó duramente "las atrocidades" perpetradas por el régimen iraní en un contexto de "terrorismo internacional", en el que incluyó el atentado contra la mutual judía AMIA, un lunes de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y por quienes volvió a reclamar justicia.

En un mensaje difundido esta noche con la firma de Milei por la Oficina del Presidente, Khamenei fue definido como "una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad".

"Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo", añadió el texto.

Y, en ese punto, remarcó que "Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027876051120992678?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027876051120992678%7Ctwgr%5E8f664fd24ad89c5f22ed3862aa36ae62dbd2f81b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fpresidente-elogio-operacion-conjunta-estados-unidos-israel-definio-aliados-condeno-atrocidades-iran_0_wPxoAOZ2WY.html&partner=&hide_thread=false

Según determinó la Justicia argentina, "se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen irani de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán", agregó el mensaje.

Milei ratificó que "la búsqueda de Justicia por las 85 victimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen".

Como corolario de su mensaje dijo que esperaba "que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia".

En ese marco y mientras el Gobierno reforzó la seguridad en las fronteras y dio avisos a los ciudadanos argentinos que se encuentren en países de Medio Oriente con teléfonos de emergencia para llamar a los consulados, el canciller Pablo Quirno también se pronunció sobre el ataque.

Ante la confirmación de la muerte de Ali Khamenei, de 86 años, el ministro de Relaciones Exteriores recordó también en sus redes sociales "que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá".

Y, remarcó que "la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Khamenei, imputado en la causa" por el ataque terrorista en Buenos Aires.

A tono con el mensaje de la Casa Rosada, Quirno resaltó que "la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente". Y, abogó para que "estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump

Tras la muerte de Ali Khamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: "Que estas noticias aporten alivio a las familias"

Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

Otro revés contra "Chiqui" Tapia: le negaron un permiso para salir del país

Detuvieron a uno de los homicidas de Gastón Burlón, el ex funcionario argentino que murió en Brasil

Crisis en la construcción: advierten por la pérdida de 120.000 empleos y el impacto de la apertura económica

Los planes que convergen en Casa Rosada sobre el futuro de los aliados rumbo a 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno de milei elevo el nivel de seguridad a alto en todo el pais por el conflicto en medio oriente y la cancilleria respaldo a estados unidos e israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida
Galería de fotos

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

La Circunvalación de San Juan, en plena transformación. video
El drone de Tiempo

Desde arriba, la Circunvalación de San Juan hecha "una pinturita": se nota la mejora de los accesos y preparan la transformación integral del anillo

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Camalú tiene mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de su oferta gastronómica. 
Ruta de los Panchos

Las firmas de carros pancheros copan la Libertador para no perder al público de los boliches

Te Puede Interesar

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas
Relevamiento

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas

Por David Cortez Vega
Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Nueva incursión bélica de Israel sobre Irán. Foto Agencia NA.
Conflicto en Medio Oriente

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería