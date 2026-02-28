sábado 28 de febrero 2026

Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, detalló a Tiempo de San Juan el estado de los trabajos entre Maipú y Libertador y la importancia de intervenir una zona que no recibía mantenimiento hace años.

Por Miriam Walter
La pavimentación de la avenida España, en el tramo comprendido entre la calle Maipú y la avenida Libertador, presenta fuertes avances como parte de una planificación integral para mejorar la circulación en la ciudad de San Juan. El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, destacó en declaraciones a TIEMPO DE SAN JUAN que esta intervención forma parte del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal, específicamente en su primera etapa para Capital.

Por estos días los sanjuaninos son testigos de la transformación histórica de esta importante arteria que conecta Norte-Sur de la ciudad, en plena zona del Centro Cívico y Parque de Mayo. La intervención en este sector es particular debido a que se trabaja sobre un pavimento de hormigón que no ha sido mantenido profundamente en muchísimos años, destacó el funcionario.

Actualmente, los equipos se encuentran ejecutando tareas de demolición de las losas antiguas y la posterior restitución de la base de asiento de los paños intervenidos. Lucero señaló que es fundamental esperar a que se recomponga la base mediante procesos de compactación antes de avanzar con las siguientes capas técnicas. Una vez consolidada la base, se procederá a realizar la limpieza y el sellado de juntas, grietas y fisuras del terreno. Tras este paso, se colocará un carpetín asfáltico inicial para permitir la liberación del tránsito de manera provisoria.

El director de Vialidad Provincial destacó que el resultado final de la obra contará con un trabajo similar al que se realizó recientemente en la avenida Libertador, buscando un estándar de calidad y terminación que asegure una superficie de rodamiento óptima para los conductores.

Respecto a los plazos de conclusión, se estima que el proceso completo de preparación y compactación de bases tendrá un par de semanas más de duración, es decir, hasta mediados de marzo. Una vez finalizada esa etapa preparatoria, la colocación de la carpeta asfáltica definitiva demandará un plazo aproximado de dos semanas adicionales, con vistas a abril. La ejecución de estas labores es fundamental para optimizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de las calzadas en un sector de alta densidad vehicular, garantizando mejores condiciones de movilidad y transitabilidad para todos los vecinos de la zona.

En una de las esquinas neurálgicas, mientras se realizan las obras se ha dispuesto un desvío de los conductores por calle San Luis y una doble mano en la calle Las Heras para poder retomar avenida Libertador.

Temas
