Electricistas, cantantes y amigos solidarios, los "Chicos de la Noche"

Ese viernes de 2010 el partido de truco había fracasado por falta de jugadores para armar dos equipos. En la casa de calle 12, Pocito, estaba listo el equipo de música, José Luis Cáceres tomó el micrófono y sobre una pista se puso a cantar. Gustavo Pérez se entusiasmó enseguida y desde ese día no jugaron más al truco, se juntaban a cantar.

En las mañanas, los tres tienen que lidiar con cables, electricidad y lámparas LED, pero en las noches de los fines de semana, el micrófono es su cable a tierra.

Estos tres amigos entrañables, los tres electricistas de la Municipalidad de Pocito y sin aprendizaje de canto ni nada parecido, empezaron los viernes de canto invitando a sus amigos. Cuarteto, cumbia, ranchera mejicana, baladas, y más casi hasta el amanecer. Llegaron a ser 17 los cantores.

Hasta acá era solo un pasatiempo divertido, hasta que una noche, Héctor, hermano de José Luis, estaba en una fiesta y le pidió que vaya a cantar. Fue y cantó varios temas de Ulises Bueno.

image El primer CD del grupo.

Esa noche otro amigo, Luis Díaz, hizo un video que subió a su Facebook y fue una bisagra, empezaron a llamarlos para subir a los escenarios.

Hoy, José Luis Cáceres, su hijo Bautista Cáceres, Gustavo Pérez y Héctor Illa son “Los Chicos de la Noche” que hacen bailar hasta las piedras en fiestas y parrilladas que los contratan, aunque el pago nunca fue lo importante para ellos. Los primeros años ese dinero se destinaba para organizar chocolates para los niños de localidades alejadas de la provincia, con show incluido.

José Luis, el “Lupo”, heredó de su padre, José Cáceres, cantante de tango y melómano, el amor por la música. Su hermano Héctor cantaba folclore; y ahora, su hijo Bautista.

“Fuimos adaptando las voces de cada uno a los distintos ritmos y estilos. A Gustavo le dijimos que le quedaban bien los temas de la Mona Giménez, y así con todos. Héctor no cantaba y lo hicimos cantar temas de Antonio Ríos”, contó José Luis.

image Héctor, Bautista, Losé Luis y Gustavo, de izquierda a derecha.

Desde hace cinco años, Albardón, Caucete, Sarmiento, Rawson, Pocito y otros departamentos los subieron a sus escenarios.

“Cuando nos empezaron a contratar no lo hacíamos por plata, lo hacíamos porque nos gustaba, nos divertíamos. Entonces la plata que nos pagaban las destinábamos a organizar chocolates para los niños, llegamos hasta El Encón con música y fiesta”, relataron.

Hubo hasta festejo de Día de Reyes con regalos incluidos. Mucha gente los ayudaba con ropa y juguetes. Tuvieron que dejar esa actividad porque los sobrepasó la demanda, todos querían que fueran a alegrar su comunidad y los fondos no alcanzaban.

-¿Tocan algún instrumento?

-No, no tocamos instrumentos, solo cantamos.

De los 17 originales se fueron armando otros grupos, dúos y tríos. De las épocas en las que eran un montón, guardan de recuerdo el primer y único CD que grabaron.

Embed - Electricistas y amigos que cantan en los escenarios de San Juan

La nueva era

Mucha gente los sigue por redes sociales y preguntan dónde van a cantar. Otros artistas los llaman como invitados y suben para hacer uno o dos temas, luego ellos invitan.

El 2025 fue un poco flojo de actividad. Germán López era parte del grupo, falleció hace un año y dejó un vacío que aún no superan, sobre todo el más joven del grupo, Bautista (23 años), es que Germán era su tío político y su pilar. Esa semana, Bautista se iba a presentar al casting de La Voz, no pudo ir. “Éramos muy unidos con Germán”, dijo conmovido.

“Cuando ellos empezaron yo era un niño. Lo acompañaba a mi papá pero nada más. Yo me crie en la casa de mis abuelos que era un templo de la música y desde chico cantaba. Cuando fui mayor mi padre mi dijo: ‘preparate porque vas a subir a cantar’. Ahí empecé a ver tutoriales de YouTube para aprender ejercicios y cantar mejor”, contó Bautista que empezó con baladas y tangos.

Él aseguró que arriba del escenario se sabe cuándo a la gente le gusta algo y cuando no. “Esa vibra se siente. Entonces a veces nos lleva a cambiar el repertorio en función de cada público”.

image Festejo de Día de Reyes organizado por Los Chicos de la Noche.

Si la canción no está bien preparada, la gente se lo hace saber, por eso implementaron los jueves de ensayo. Esto los ayudó a mejorar cada día.

“Es una locura que empezó una noche y hoy nos parece increíble todo lo que nos pasa”, dijo Bautista, que aún se siente en duelo por la muerte de Germán y no ha retomado el protagonismo en el escenario, aunque acompaña con los coros.

Todos tuvieron épocas difíciles. Héctor tuvo un accidente en auto y tardó varios meses en volver a cantar. Gustavo estuvo en 2025 con dos trabajos y terminando la escuela secundaria, lo que lo dejaba casi sin tiempo y sin energías, “A los 55 años terminé el secundario” cuenta orgulloso.

Ahora están a full nuevamente.

image Diploma para los colaboradores de las movidas solidarias.

Son trabajadores, no se creen grandes cantores sino “gente común”, pero con una increíble habilidad para llegar al público y lograr que una cena apática se convierta en una fiesta.

“Nosotros nos divertimos cuando la gente se divierte y eso siempre se nota”.

Cuentan anécdotas al por mayor, como aquella noche en la que no los dejaban bajar del escenario porque pedían otra, y otra y otra, y ya ninguno tenía voz para seguir cantando, pero seguían.

O esa noche en la que comenzaron con un ritmo que no lograba feedback hasta que lo cambiaron y todos se levantaron a cantar y bailar. Entonces un señor muy mayor se acercó al escenario con un vaso de vino de convite y les dijo: “Esa es la música que yo quería escuchar”.

Sus esposas e hijos les hacen el aguante, de lo contrario el grupo no podría existir. Hubo semanas que comenzaban con espectáculos el jueves y seguían viernes, sábado y domingo.

“Cuando uno canta se dedica al público y uno quiere que la gente lo pase bien”, dijo Héctor, el más callado del grupo.

Gustavo hizo su propio análisis: “Para mí esto es un grupo de amigos que cantan. Estamos todo el día juntos, trabajamos juntos en la mañana, en las tardes ensayamos, los fines de semana cantamos y hasta nos vamos a pescar juntos. Yo estoy más tiempo con él que con mi esposa”.

Embed - Los Chicos de la Noche producen su magia

Radios, televisión, en varios medios estuvieron cantando y contando. “Sí, podría decirse que somos unos ‘negritos berretas’, pero cantamos y acá llegamos”, bromeó José Luis.

Al unísono destacaron que nunca perdieron la humildad y no se la creen. “Llegar con la música a un niño que no sabía lo que era un chocolate porque vive aislado, llevarle un globo, un juguete, o un bolsón de mercadería para su madre, eso no tiene precio”, dijo Gustavo.

La mamá José Luis, Josefa Maza, es la guardiana, es que ahora ensayan en su casa y hasta que no terminan ella no se va a dormir a pesar de sus 90 años.

Ahora la meta es grabar un nuevo CD. “No vamos a dejar nunca de cantar, esto es así hasta que seamos viejitos, porque esto se trata de amistad”.