sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Como en las películas

Sanjuaninos al estrado: cómo será el gran simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador

El evento, coordinado con universidades y el Foro de Abogados, busca "amigarse con el sistema" antes de la aplicación de la ley que ya rige en San Juan desde 2018 pero que espera su puesta en marcha.

Por Miriam Walter
En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina.&nbsp;

En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina. 

En lo que será un hito en la transformación del sistema judicial de la provincia, la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, adelantó en exclusiva a TIEMPO DE SAN JUAN la realización de un ambicioso simulacro de juicio por jurados previsto para el mes de abril. Esta instancia se presenta como una antesala fundamental y necesaria para la esperada aplicación -desde 2018- de una modalidad que promete cambiar la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Según explicó la magistrada, el objetivo es que tanto los operadores judiciales como la sociedad civil comiencen a familiarizarse con una dinámica donde el veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de una persona recae en manos de ciudadanos comunes.

Lee además
 El juicio por Nora Dalmasso en Córdoba, con jurado popular, en 2022 (Foto: Laura Lescano / Télam). 
Nueva modalidad

La implementación del juicio por jurados pone primera en San Juan
Juicio por Jurados en Chaco (foto: Asociación Argentina de Juicios por Jurados).
Debate abierto

Para implementar el juicio por jurados, San Juan mira la experiencia de Chaco: qué se puede aprender

Sobre qué día de abril será, no está definido con precisión: "seguramente ya lo ordenaremos con la agenda del Dr. Olivares Yapur, que es quien asume la presidencia el próximo lunes. Vamos a poder fijar la fecha, pero está previsto desde el año pasado hacerlo", dijo.

image
Juicio por jurados en Salta.

Juicio por jurados en Salta.

El evento está planificado para desarrollarse en el Club Sirio Libanés y contará con una participación plural que involucra a la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad de Congreso y el Foro de Abogados. En esta ocasión, los protagonistas serán alumnos de las carreras de abogacía, quienes asumirán los roles de fiscales, defensores y, fundamentalmente, integrantes del jurado popular. García Nieto remarcó que la intención es que los futuros profesionales vivencien de cerca lo que implica este sistema, ya que serán ellos quienes deban liderarlo en el futuro cercano.

Respecto a la importancia de esta práctica, la presidenta de la Corte señaló que la posibilidad de juicio por jurados permitirá una toma de conciencia de la sociedad sobre lo que implica condenar, obligando a los ciudadanos a ponerse en un rol que exige evaluar pruebas y pericias con una responsabilidad técnica guiada por un juez.

Sobre la dinámica del simulacro, se trabajará sobre un caso hipotético, evitando exponer situaciones reales pero utilizando bases fácticas que brinden datos certeros para la valoración del jurado. Aunque las películas suelen dramatizar estos procesos, el simulacro buscará ser lo más fiel posible a la realidad técnica, incluyendo la etapa de instrucciones del juez y la deliberación secreta de los ciudadanos.

Esta experiencia de abril servirá como un laboratorio para ajustar detalles edilicios y reglamentarios, observando las experiencias de otras provincias como Neuquén o Chaco. La magistrada remarcó la importancia de este aprendizaje práctico al afirmar que "lo que queremos es que vivencien qué implicaría ser jurado. Sobre todo no tanto para nosotros, sino para aquellos que serán los próximos profesionales, que seguramente serán a quienes les corresponda poder tomar acción y ser protagonistas del sistema".

Ocho años de espera: el marco legal en San Juan

La implementación del juicio por jurados en San Juan no es una novedad legislativa, sino una deuda pendiente que data de noviembre de 2018, cuando la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Procesal Penal. Si bien la ley establece que esta modalidad debe aplicarse para delitos cuya pena máxima exceda los veinte años de prisión, su puesta en marcha quedó en suspenso hasta que el Sistema Acusatorio estuviera plenamente consolidado, lo que ya pasó. La normativa vigente estipula que el jurado debe estar integrado por doce miembros titulares con paridad de género, quienes actúan bajo la dirección de un juez penal que les imparte instrucciones sobre el derecho aplicable. A pesar de que la ley fue sancionada hace 8 años, la Corte ha optado por un camino de implementación gradual, similar al éxito obtenido con el sistema de Flagrancia, priorizando la sensibilización y capacitación antes de fijar una fecha definitiva para su debut en casos reales.

El simulacro se presenta entonces como el cierre de una etapa de capacitación intensiva iniciada el año pasado, donde se analizaron institutos complejos como la audiencia de voir dire para la selección de jurados. García Nieto subrayó que este proceso es fundamental para que la aplicación definitiva sea exitosa y consensuada entre los tres poderes del Estado. "En primer lugar nos va a servir para que podamos ir viendo cómo va a ser, irnos amigando con el sistema. Esa es la primer acercamiento", concluyó la presidenta de la Corte sobre la utilidad de la jornada que se avecina.

El antecedente de simulacro

Esta actividad simulada no será la primera en San Juan. El sábado 14 de septiembre de 2019 se llevó a cabo un simulacro de Juicio por Jurados en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Se dio en el marco del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal y durante el periodo de discusión del proyecto que modificó el Código Procesal Penal, el cual posteriormente se convirtió en ley para permitir la implementación definitiva de este sistema en la provincia.

image

El ejercicio contó con una concurrencia multitudinaria que presenció el juicio ficticio por un homicidio agravado por el vínculo y alevosía en el que, como dato de color, la campeona mundial de hockey, Luciana Agudo, representó a la acusada, y otros famosos como periodistas (gustavo Toledano, Facundo Olivera) o músicos (Luciano Gutiérrez) también fueron parte. Durante el debate, la fiscalía solicitó la cadena perpetua, mientras que la defensa argumentó que la imputada actuó con un exceso en la legítima defensa en un contexto de violencia de género.

Un jurado popular, integrado por 12 ciudadanos de diversas profesiones y edades, tuvo la tarea de evaluar las pruebas y los testimonios de peritos, médicos forenses y policías. Tras la deliberación, el jurado comunicó su veredicto de “No Culpable”, decisión que se alcanzó por una mayoría de 10 votos, siguiendo los lineamientos de lo que la normativa local preveía para este tipo de delitos graves. Este video de la época mostró las opiniones de los protagonistas de este primer simulacro.

Embed - Testimonios del Jurado en Simluacro de Juicio por Jurado

Temas
Seguí leyendo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Los laboratorios de Obras Sanitarias: el corazón invisible que garantiza el agua de los sanjuaninos

Reforma laboral: así votaron los diputados de San Juan

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Dos votos en contra y uno a favor: así votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la Reforma Laboral

Cerraron la fábrica de Lotto en Catamarca; ahora importarán

¿Se viene un recambio en la Secretaría de Deportes?

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos votos en contra y uno a favor: asi votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la reforma laboral
Congreso

Dos votos en contra y uno a favor: así votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la Reforma Laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros