Sanjuaninos al estrado: cómo será el gran simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador

En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina.

En lo que será un hito en la transformación del sistema judicial de la provincia, la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan , Adriana García Nieto , adelantó en exclusiva a TIEMPO DE SAN JUAN la realización de un ambicioso simulacro de juicio por jurados previsto para el mes de abril . Esta instancia se presenta como una antesala fundamental y necesaria para la esperada aplicación -desde 2018- de una modalidad que promete cambiar la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial . Según explicó la magistrada, el objetivo es que tanto los operadores judiciales como la sociedad civil comiencen a familiarizarse con una dinámica donde el veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de una persona recae en manos de ciudadanos comunes.

Sobre qué día de abril será, no está definido con precisión: "seguramente ya lo ordenaremos con la agenda del Dr. Olivares Yapur, que es quien asume la presidencia el próximo lunes. Vamos a poder fijar la fecha, pero está previsto desde el año pasado hacerlo", dijo.

image Juicio por jurados en Salta.

El evento está planificado para desarrollarse en el Club Sirio Libanés y contará con una participación plural que involucra a la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad de Congreso y el Foro de Abogados. En esta ocasión, los protagonistas serán alumnos de las carreras de abogacía, quienes asumirán los roles de fiscales, defensores y, fundamentalmente, integrantes del jurado popular. García Nieto remarcó que la intención es que los futuros profesionales vivencien de cerca lo que implica este sistema, ya que serán ellos quienes deban liderarlo en el futuro cercano.

Respecto a la importancia de esta práctica, la presidenta de la Corte señaló que la posibilidad de juicio por jurados permitirá una toma de conciencia de la sociedad sobre lo que implica condenar, obligando a los ciudadanos a ponerse en un rol que exige evaluar pruebas y pericias con una responsabilidad técnica guiada por un juez.

Sobre la dinámica del simulacro, se trabajará sobre un caso hipotético, evitando exponer situaciones reales pero utilizando bases fácticas que brinden datos certeros para la valoración del jurado. Aunque las películas suelen dramatizar estos procesos, el simulacro buscará ser lo más fiel posible a la realidad técnica, incluyendo la etapa de instrucciones del juez y la deliberación secreta de los ciudadanos.

Esta experiencia de abril servirá como un laboratorio para ajustar detalles edilicios y reglamentarios, observando las experiencias de otras provincias como Neuquén o Chaco. La magistrada remarcó la importancia de este aprendizaje práctico al afirmar que "lo que queremos es que vivencien qué implicaría ser jurado. Sobre todo no tanto para nosotros, sino para aquellos que serán los próximos profesionales, que seguramente serán a quienes les corresponda poder tomar acción y ser protagonistas del sistema".

Ocho años de espera: el marco legal en San Juan

La implementación del juicio por jurados en San Juan no es una novedad legislativa, sino una deuda pendiente que data de noviembre de 2018, cuando la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Procesal Penal. Si bien la ley establece que esta modalidad debe aplicarse para delitos cuya pena máxima exceda los veinte años de prisión, su puesta en marcha quedó en suspenso hasta que el Sistema Acusatorio estuviera plenamente consolidado, lo que ya pasó. La normativa vigente estipula que el jurado debe estar integrado por doce miembros titulares con paridad de género, quienes actúan bajo la dirección de un juez penal que les imparte instrucciones sobre el derecho aplicable. A pesar de que la ley fue sancionada hace 8 años, la Corte ha optado por un camino de implementación gradual, similar al éxito obtenido con el sistema de Flagrancia, priorizando la sensibilización y capacitación antes de fijar una fecha definitiva para su debut en casos reales.

El simulacro se presenta entonces como el cierre de una etapa de capacitación intensiva iniciada el año pasado, donde se analizaron institutos complejos como la audiencia de voir dire para la selección de jurados. García Nieto subrayó que este proceso es fundamental para que la aplicación definitiva sea exitosa y consensuada entre los tres poderes del Estado. "En primer lugar nos va a servir para que podamos ir viendo cómo va a ser, irnos amigando con el sistema. Esa es la primer acercamiento", concluyó la presidenta de la Corte sobre la utilidad de la jornada que se avecina.

El antecedente de simulacro

Esta actividad simulada no será la primera en San Juan. El sábado 14 de septiembre de 2019 se llevó a cabo un simulacro de Juicio por Jurados en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Se dio en el marco del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal y durante el periodo de discusión del proyecto que modificó el Código Procesal Penal, el cual posteriormente se convirtió en ley para permitir la implementación definitiva de este sistema en la provincia.

El ejercicio contó con una concurrencia multitudinaria que presenció el juicio ficticio por un homicidio agravado por el vínculo y alevosía en el que, como dato de color, la campeona mundial de hockey, Luciana Agudo, representó a la acusada, y otros famosos como periodistas (gustavo Toledano, Facundo Olivera) o músicos (Luciano Gutiérrez) también fueron parte. Durante el debate, la fiscalía solicitó la cadena perpetua, mientras que la defensa argumentó que la imputada actuó con un exceso en la legítima defensa en un contexto de violencia de género.

Un jurado popular, integrado por 12 ciudadanos de diversas profesiones y edades, tuvo la tarea de evaluar las pruebas y los testimonios de peritos, médicos forenses y policías. Tras la deliberación, el jurado comunicó su veredicto de “No Culpable”, decisión que se alcanzó por una mayoría de 10 votos, siguiendo los lineamientos de lo que la normativa local preveía para este tipo de delitos graves. Este video de la época mostró las opiniones de los protagonistas de este primer simulacro.