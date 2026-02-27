Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

Con el objetivo de competir con estructura propia en las elecciones provinciales de 2027, mujeres de La Libertad Avanza San Juan avanzaron en la creación de una mesa política que buscará consolidar el liderazgo femenino dentro del espacio y proyectar candidaturas en toda la provincia. El puntapié inicial se dio en un encuentro realizado en la sede partidaria, donde participaron referentes de todos los departamentos en una jornada de trabajo y organización estratégica.

Congreso Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La reunión funcionó como antesala de una convocatoria más amplia prevista para marzo, en el marco del Mes de la Mujer. En esa instancia se formalizará la conformación de la Mesa de Mujeres de La Libertad Avanza San Juan, concebida como una plataforma política y electoral con despliegue territorial, destinada a fortalecer el armado libertario con vistas al próximo turno electoral.

Durante el encuentro se puso en valor el rol fundamental de la mujer en la construcción política actual, resaltando su capacidad de liderazgo, organización y gestión. Las participantes coincidieron en que el desafío no es solo acompañar procesos, sino conducirlos y transformarlos, asumiendo responsabilidades estratégicas dentro del partido.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de consolidar ámbitos permanentes de formación, debate y planificación, que permitan a más mujeres proyectarse como futuras candidatas y referentes territoriales. La mesa ampliada buscará institucionalizar ese trabajo, dotándolo de volumen político y presencia en cada rincón de la provincia.

jose

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional y principal referente del espacio en San Juan, José Peluc, quien destacó el crecimiento del protagonismo femenino dentro del armado libertario. “Las mujeres en nuestro espacio tienen un rol importante en la toma de decisiones y en los puestos estratégicos que muchas de las que están acá saben desarrollar. No me quedan dudas de que de aquí saldrán muchas más dirigentes que ocuparán lugares de relevancia”, afirmó.

Asimismo, subrayó la necesidad de “trabajar para que al gobierno del presidente Javier Milei le vaya bien y replicar ese modelo en nuestra provincia”, marcando el alineamiento con la conducción nacional del espacio.

Peluc también resaltó el rol de Karina Milei como figura clave en la consolidación del proyecto libertario a nivel nacional, destacando su compromiso con la expansión y fortalecimiento del partido.

El encuentro dejó en claro que las mujeres libertarias de San Juan buscan dar un paso más en su organización interna: no solo integrar el proyecto político, sino convertirse en protagonistas centrales del armado electoral rumbo a 2027, con una mesa propia, estructura territorial y vocación de disputar espacios de poder en toda la provincia.