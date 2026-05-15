Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por un brusco cambio en las condiciones climáticas para este sábado en la provincia de San Juan. Según los pronósticos, el ingreso de un frente frío polar provocará un marcado descenso de la temperatura, convirtiendo a este sábado en el día más gélido del año .

El fenómeno meteorológico llegará acompañado de dos factores determinantes: fuertes ráfagas de viento del Sur y precipitaciones . Se espera que, bajo un cielo cubierto, el viento comience a sentirse con fuerza hacia media mañana, alcanzando ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Las lluvias se extenderán durante casi toda la jornada, aunque la probabilidad de precipitaciones será más alta a partir de la tarde del sábado.

Nieve en Cordillera y frío intenso en los valles

En los valles sanjuaninos el clima será helado, y en la zona de la Cordillera se anuncian nevadas. En Mendoza ya se siente fuerte el fenómeno, al punto que fue cerrado el Paso Cristo Redentor por tiempo indeterminado.

Pronóstico extendido

Para quienes esperan una mejora, el SMN indica que las condiciones comenzarán a estabilizarse el domingo, aunque el frío persistirá. Durante la próxima semana, el sol volverá a ser protagonista, pero las temperaturas máximas se mantendrán bajas, sin superar los 17°C.