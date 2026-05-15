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Atención

¿Tenés conflictos laborales en San Juan?: mirá cómo acceder a asistencia legal gratuita

El servicio brinda orientación y defensa legal sin costo en conflictos laborales y situaciones vinculadas al empleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, informó que se encuentra disponible el servicio de asistencia jurídica gratuita destinado a trabajadores que necesiten asesoramiento o representación legal en temas laborales.

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La asistencia, respaldada por la Ley Provincial 377-A, está a cargo de un equipo de profesionales que ofrece acompañamiento y patrocinio tanto en instancias administrativas como judiciales, sin que los trabajadores deban afrontar gastos por honorarios legales. La iniciativa busca garantizar el acceso a una defensa técnica especializada y reducir las dificultades económicas o administrativas que pueden impedir la realización de un reclamo.

Entre las situaciones contempladas se incluyen reclamos laborales individuales, diferencias salariales, indemnizaciones, problemas vinculados a la registración laboral y otros conflictos derivados de la relación de trabajo. Además, el servicio brinda orientación en casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, con asistencia para realizar denuncias ante la ART y gestionar las prestaciones adecuadas.

La prestación está destinada exclusivamente a trabajadores y se limita a cuestiones laborales. Quienes deseen acceder al servicio deben dirigirse a la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Santa Fe 54 oeste, 1º piso, Ala Sur, en horario de 8 a 12 horas, donde se realiza la atención presencialmente y el análisis inicial de cada caso.

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