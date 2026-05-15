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Dolor y homenaje

"La gente buena no se entierra, se siembra": la plaza sanjuanina que homenajea a una policía fallecida

En el corazón del Barrio Higueritas II, en Ullum, estrenaron las obras de remodelación del espacio verde, donde se homenajeó a Evelyn Janet Vera Palma, fallecida hace 3 meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Ullum inauguraron una plaza que homenajea a una agente de la Policía del departamento, que falleció en un accidente de tránsito.&nbsp;

En Ullum inauguraron una plaza que homenajea a una agente de la Policía del departamento, que falleció en un accidente de tránsito. 

A tres meses del fallecimiento de la agente policial Evelyn Vera, la comunidad de Ullum le rindió homenaje con la imposición de su nombre a la renovada plaza del barrio Higueritas II. El espacio público, ahora denominado “Paz y Amistad, Agente Evelyn Janet Vera Palma”, fue escenario de un emotivo acto que reunió a familiares, vecinos, autoridades y compañeros de la fuerza, en una jornada marcada por el recuerdo, la emoción y la puesta en valor de un espacio que llevaba casi dos décadas de deterioro.

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En el corazón del barrio Higueritas II, en el departamento Ullum, la comunidad volvió a encontrarse con una historia atravesada por el dolor y el reconocimiento. A exactamente tres meses del fallecimiento de la joven agente Evelyn Vera, conocida afectuosamente como “Chichi”, la plaza renovada del sector fue bautizada en su memoria y perdió la vida en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigía a cumplir servicio en la Comisaría 30ma. Tenía 28 años y estaba próxima a cumplir 29.

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Durante el acto, su hermana Yanina Vera leyó una carta cargada de emoción y agradecimiento hacia la comunidad. “Ver el nombre de mi hermana plasmado en nuestra plaza es un homenaje que trasciende las palabras”, expresó, al tiempo que destacó que el lugar será desde ahora un espacio de memoria activa y de valores compartidos.

En otro pasaje del mensaje, recordó el espíritu solidario de la joven policía y dejó una frase que marcó la ceremonia: “La gente buena no se entierra, se siembra”, en alusión a la decisión de plantar un árbol en su honor dentro del espacio verde.

El acto contó con la presencia de familiares, vecinos del barrio, su pareja y efectivos policiales que compartieron servicio con la agente, quienes acompañaron el momento con profundo respeto y recogimiento.

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Como parte de la ceremonia, la familia Mestre Noriega también entronizó una imagen del Niño Jesús en una gruta de la plaza, en cumplimiento de una promesa familiar vinculada al nacimiento de su hija, sumando un gesto de espiritualidad al encuentro comunitario.

Una plaza renovada tras 18 años

La inauguración marcó además el cierre de un proceso de obras largamente esperado en el barrio Higueritas II. La Municipalidad de Ullum, encabezada por el intendente David Domínguez, ejecutó trabajos de puesta en valor que incluyeron mejoras integrales en infraestructura, iluminación, seguridad y espacios recreativos.

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El proyecto, que abarca una superficie de 3.300 metros cuadrados, incorporó la renovación de veredas, juegos infantiles, canteros, luminarias LED, sistema de riego, bancos, bebederos, aparatos de gimnasia y un cierre perimetral del playón deportivo. Además, contó con aportes privados para fortalecer el sistema eléctrico y la seguridad del espacio.

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“Es un sueño cumplido y una demanda histórica del barrio”, expresaron autoridades durante el acto, mientras que vecinos como Laura Ormeño destacaron la transformación del lugar y pidieron su cuidado colectivo.

Con esta intervención, el espacio beneficiará directamente a más de 70 familias del barrio y zonas aledañas, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro comunitario que, desde ahora, también preserva la memoria de una joven policía que dejó una huella en su comunidad.

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