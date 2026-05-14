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Arranca la Feria del Libro Pocito 2026: cultura, memoria e identidad en dos jornadas con entrada gratuita

La tercera edición reúne autores, actividades culturales y la presentación digital de “Pocito, mi lugar en el mundo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comienza la Feria del Libro en Pocito.

Comienza la Feria del Libro en Pocito.

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La tercera edición de la Feria del Libro Pocito 2026 comienza este jueves 14 de mayo en el Polideportivo Municipal “Jesús Morales”, con una propuesta que combinará literatura, actividades recreativas y una nueva iniciativa digital destinada a preservar la memoria y la identidad del departamento.

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Organizada por el municipio que encabeza Fabián Aballay, la feria se desarrollará hasta el viernes 15 de mayo bajo el lema “Donde la Cultura nos Une”, con actividades programadas entre las 9 y las 20 horas y entrada libre y gratuita.

El acto inaugural, previsto para las 8.30 del jueves, contará con la actuación de la Orquesta Inclusiva ECOS y la posterior presentación del autor Pablo Montemurro.

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Durante ambas jornadas, los visitantes podrán participar de talleres recreativos y participativos, espectáculos de títeres, intervenciones de personajes literarios, juegos lúdicos y didácticos, actividades inclusivas y espacios de reflexión e intercambio con autores.

Además, escritores departamentales y provinciales presentarán sus obras en un espacio pensado para promover la lectura y el encuentro cultural. Entre ellos estarán Dolores Molina, Elisa Elizondo, Graciela Simone, Raúl Cardó, Leandro Gómez, Rubén Poblete, Dante Luna, Mariam Fonseca, Estela Escobar, Fabio Garbi y Sonia Nievas.

En el marco de la feria también será presentada la obra “Pocito, mi lugar en el mundo”, una publicación que propone rescatar la memoria, la identidad y las historias de villas y barrios del departamento mediante relatos, imágenes y referencias a vecinos que dieron nombre a sus calles.

La obra estará disponible en formato digital a través de un enlace de consulta abierta, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos, estudiantes e investigadores al material histórico y testimonial. La iniciativa marcará además el comienzo de futuras publicaciones dedicadas a la historia y los espacios emblemáticos de Pocito, orientadas a fortalecer la memoria colectiva y el sentido de pertenencia.

El programa completo de la Feria del Libro de Pocito

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