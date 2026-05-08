Conservas, chacinados, vinos y frutos secos, en una feria bien sanjuanina

La Plaza de la Libertad de Pocito será nuevamente punto de encuentro para productores y vecinos con una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que se realizará este sábado 9 de mayo, de 8.30 a 13.30.
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Este sábado la Plaza de la Libertad será sede de una feria con productores locales que ofrecerán alimentos artesanales y orgánicos a precios accesibles.
La Plaza de la Libertad de Pocito será nuevamente punto de encuentro para productores y vecinos con una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que se realizará este sábado 9 de mayo, de 8.30 a 13.30.
El evento, organizado por el Municipio de Pocito a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ofrecerá una amplia variedad de productos locales a precios accesibles, consolidándose como una propuesta ya tradicional en el departamento.
Entre las opciones disponibles, los visitantes podrán encontrar frutas y verduras orgánicas, dulces, conservas, panificados, chacinados, vinos, frutos secos y aceite de oliva, entre otros productos elaborados por emprendedores y productores de la economía social y familiar.
La feria se desarrolla el segundo sábado de cada mes y tiene como objetivo principal fortalecer la producción local y promover el consumo de alimentos regionales, acercando directamente a productores y consumidores.