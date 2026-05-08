Conservas, chacinados, vinos y frutos secos, en una feria bien sanjuanina

Se viene una nueva edición de la Feria Agroproductiva de Pocito.

La Plaza de la Libertad de Pocito será nuevamente punto de encuentro para productores y vecinos con una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que se realizará este sábado 9 de mayo, de 8.30 a 13.30.

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El evento, organizado por el Municipio de Pocito a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ofrecerá una amplia variedad de productos locales a precios accesibles, consolidándose como una propuesta ya tradicional en el departamento.

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Entre las opciones disponibles, los visitantes podrán encontrar frutas y verduras orgánicas, dulces, conservas, panificados, chacinados, vinos, frutos secos y aceite de oliva, entre otros productos elaborados por emprendedores y productores de la economía social y familiar.

La feria se desarrolla el segundo sábado de cada mes y tiene como objetivo principal fortalecer la producción local y promover el consumo de alimentos regionales, acercando directamente a productores y consumidores.