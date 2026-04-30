El Parque Faunístico volvió a tener agua potable después de 30 años

Este miércoles, en el marco del Día del Animal, el intendente Sergio Miodowsky encabezó un acto en el que inauguró importantes mejoras en el Faunístico, entre las que se destacó la restitución del servicio de agua potable luego de más de 30 años.

El jefe comunal recorrió el predio y dejó habilitadas una serie de obras que apuntan a mejorar la calidad de vida de los animales y las condiciones generales del espacio. Entre ellas, se destacan intervenciones en distintos hábitats, particularmente en el sector donde se encuentran los zorros, con mejoras pensadas para garantizar su bienestar.

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Sin embargo, el avance más significativo es la incorporación del agua potable, un servicio esencial con el que el Faunístico no contaba desde hace tres décadas. "Esta obra representa un antes y un después para el funcionamiento del lugar, permitiendo optimizar las tareas diarias y garantizar condiciones más adecuadas tanto para los animales como para quienes trabajan allí", señalaron desde el municipio.

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Al respecto, Miodowsky señaló que, “en tiempos difíciles, donde los recursos son limitados, es fundamental administrar con responsabilidad y creatividad. Esta obra es el resultado de una gestión que prioriza lo importante y busca soluciones concretas para mejorar la vida de nuestros vecinos y también el cuidado de nuestros animales”.