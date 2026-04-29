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Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Por años, fue el hogar de la panadería Bailón. El lugar permanece cerrado desde 2024, tras la muerte de su histórica dueña y un posterior hecho de inseguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A más de dos años del cierre que marcó el final de una etapa en el comercio sanjuanino, el inmueble donde funcionó la tradicional Panadería Bailón fue puesto en venta. Un cartel colocado en una de las ventanas del lugar, con un número de contacto, anuncia la operación que incluye no solo la vivienda, sino también otros sectores de la propiedad.

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Según pudo constatar este diario, además de la casa principal, la oferta abarca un salón y un galpón que forman parte del mismo terreno, ubicado sobre calle 25 de Mayo, casi Entre Ríos, en pleno centro capitalino. Fuentes consultadas indicaron que el valor de la propiedad superaría los 350 mil dólares.

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El fallecimiento de su dueña y el robo

El edificio, que durante décadas albergó a uno de los comercios más emblemáticos de la zona, permanece cerrado desde abril de 2024, tras el fallecimiento de su propietaria, María del Carmen Correa viuda de Bailón. La mujer, que tenía 88 años, había sostenido el negocio familiar por casi 70 años, convirtiéndolo en un punto de referencia para generaciones de sanjuaninos.

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La panader&iacute;a, al momento del cierre por duelo.

La panadería, al momento del cierre por duelo.

Días después de su muerte, el inmueble fue blanco de un violento hecho de inseguridad. Delincuentes ingresaron a la vivienda contigua al local tras realizar un boquete y sustrajeron distintos objetos de valor, entre ellos electrodomésticos y joyas familiares, en un episodio que generó conmoción en la comunidad.

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