Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Comer un asado volvió a convertirse en un esfuerzo importante para el bolsillo sanjuanino. A pocos días del Día del Trabajador, un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan permite dimensionar cuánto cuesta hoy organizar una reunión clásica para siete personas, con picada, carne, verduras, bebidas y leña.
El cálculo, realizado en base a precios actuales de almacenes, carnicerías y verdulerías, arroja un total de $138.200, más del doble de lo que costaba hace un año y muy por encima de los valores registrados en 2024.
Para llegar a ese número, se tomó como referencia un menú típico: picada de entrada, asado con distintos cortes, verduras para acompañar, bebidas y leña.
La primera parada: el almacén
En los comercios de barrio, armar la previa del asado también implica un gasto significativo. El detalle incluye 200 gramos de salame ($6.000), 200 gramos de queso ($5.000), un kilo de pan tipo trincha ($3.000), tres atados de leña ($6.500), dos gaseosas retornables de 2,5 litros ($6.500) y dos vinos tintos ($11.500).
La picada y los insumos básicos alcanzan un total de $38.500.
El plato fuerte, cada vez más caro
La carne sigue siendo el componente más pesado del presupuesto. El cálculo contempla dos kilos de tapa de asado ($50.000), un kilo y medio de costillas ($27.000), medio kilo de chorizo ($7.500), medio kilo de morcilla ($4.000) y medio kilo de chinchulines ($3.500).
Los valores reflejan el impacto de los aumentos que se vienen registrando en los últimos meses y consolidan una tendencia: el asado se encarece por encima del promedio de otros alimentos.
En carnicerías, el total asciende a $92.000.
Las verduras, el complemento necesario
Aunque representan la menor parte del gasto, las verduras también suman al total. Incluye dos berenjenas ($2.600), medio kilo de cebolla ($500), un kilo de papa ($800), un pimiento verde ($3.000), medio kilo de tomate ($800) y una lechuga ($1.500).
En verdulerías, la compra alcanza los $9.200.
Un hábito que se vuelve cada vez más costoso
Con todos los componentes sobre la mesa, el asado completo para siete personas cuesta hoy $139.700, lo que implica unos $19.957,15 por persona.
La comparación con años anteriores refleja con claridad el impacto de la inflación. En 2024, el mismo menú rondaba los $59.000, mientras que en 2023 apenas superaba los $16.000.