Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Comer un asado volvió a convertirse en un esfuerzo importante para el bolsillo sanjuanino. A pocos días del Día del Trabajador , un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan permite dimensionar cuánto cuesta hoy organizar una reunión clásica para siete personas, con picada, carne, verduras, bebidas y leña.

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Relevamiento La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

El cálculo, realizado en base a precios actuales de almacenes, carnicerías y verdulerías, arroja un total de $138.200, más del doble de lo que costaba hace un año y muy por encima de los valores registrados en 2024.

Para llegar a ese número, se tomó como referencia un menú típico: picada de entrada, asado con distintos cortes, verduras para acompañar, bebidas y leña.

La primera parada: el almacén

En los comercios de barrio, armar la previa del asado también implica un gasto significativo. El detalle incluye 200 gramos de salame ($6.000), 200 gramos de queso ($5.000), un kilo de pan tipo trincha ($3.000), tres atados de leña ($6.500), dos gaseosas retornables de 2,5 litros ($6.500) y dos vinos tintos ($11.500).

La picada y los insumos básicos alcanzan un total de $38.500.

El plato fuerte, cada vez más caro

La carne sigue siendo el componente más pesado del presupuesto. El cálculo contempla dos kilos de tapa de asado ($50.000), un kilo y medio de costillas ($27.000), medio kilo de chorizo ($7.500), medio kilo de morcilla ($4.000) y medio kilo de chinchulines ($3.500).

Los valores reflejan el impacto de los aumentos que se vienen registrando en los últimos meses y consolidan una tendencia: el asado se encarece por encima del promedio de otros alimentos.

En carnicerías, el total asciende a $92.000.

Las verduras, el complemento necesario

Aunque representan la menor parte del gasto, las verduras también suman al total. Incluye dos berenjenas ($2.600), medio kilo de cebolla ($500), un kilo de papa ($800), un pimiento verde ($3.000), medio kilo de tomate ($800) y una lechuga ($1.500).

En verdulerías, la compra alcanza los $9.200.

Un hábito que se vuelve cada vez más costoso

Con todos los componentes sobre la mesa, el asado completo para siete personas cuesta hoy $139.700, lo que implica unos $19.957,15 por persona.

La comparación con años anteriores refleja con claridad el impacto de la inflación. En 2024, el mismo menú rondaba los $59.000, mientras que en 2023 apenas superaba los $16.000.