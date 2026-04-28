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El petróleo trepa hasta los US$110 ante falta de acuerdo entre EEUU e Irán y la salida de Emiratos de la OPEP

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 3,23%, cotizando a 111,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepa un 4,07% y se ubica en 100,30 dólares por barril.

Por Agencia NA
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Los precios internacionales del petróleo suben hasta los US$110 este martes, alcanzando el mayor valor en tres semanas, en medio de la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para concretar el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 3,23%, cotizando a 111,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepa un 4,07% y se ubica en 100,30 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra. Pese a una cierta estabilidad en los últimos días, sobre el final de abril los precios retoman la senda alcista y vuelven a superar los US$100.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, pero el impacto del conflicto armado afectó a los mercados energéticos, que ven reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente a la demora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar una paz duradera y que se libere definitivamente el tránsito fluvial en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo, dando un golpe de escena en la entidad de la que forma parte desde 1967.

De esta manera, ante la crisis de producción y exportación del crudo, el cuarto mayor productor del grupo con 3,5 millones de barriles, buscará poder producir sin las limitaciones de la alianza que mantiene el control del mercado.

El ministro de Energía del país petrolero, Suhail Mohamed al-Mazrouei, explicó que "esta decisión viene de una revisión de toda la política de producción y nuestra futura capacidad”, remarcando que “es una decisión basada en nuestro interés nacional".

Asimismo, sostuvo que "reafirmamos nuestro aprecio por la alianza de la OPEP y les deseamos el mayor éxito” y señaló que “durante el tiempo que estuvimos en la organización, hemos realizado importantes contribuciones y aún más grandes sacrificios para el beneficio de todos".

FUENTE: Agencia NA

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