Tras la suba en el boleto de colectivos, qué pasará con la tarifa de taxis y remises: la respuesta del sector

Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.

A partir de este lunes estaba prevista la implementación de la suba en el valor del boleto de colectivos de la Red Tulum, una medida que, según informaron las autoridades, se fundamenta en el aumento de los costos de mantenimiento de las unidades y el encarecimiento del combustible. Sin embargo, por el momento no se ha oficializado ningún ajuste en las tarifas de taxis y remises en la provincia, cuyos valores permanecen sin cambios desde el 1 de diciembre de 2025.

Transporte Suben los precios de los boletos de colectivo en San Juan: cuánto costarán y cuándo comenzará a aplicarse

Desde el sector, no obstante, ya anticipan que el tema será planteado en los próximos meses. Consultados al respecto, indicaron a Tiempo de San Juan que aguardarán a junio (mes en el que corresponde realizar la solicitud formal) para pedir al Gobierno provincial una actualización tarifaria que podría rondar el 90%.

“Solicitaremos un aumento de tarifa del 90% en junio, ya que nos adeudan tres actualizaciones y la inflación es insostenible”, afirmó Walter Ferreri, representante del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan. En ese sentido, explicó que el esquema de revisión acarrea un retraso considerable en los valores actuales.

Ferreri detalló que el sector continúa regulado por la Ley 814A, debido a que la nueva normativa aún no ha entrado en vigencia. “De cinco subas que deberían haberse aplicado en este período, nos deben tres. Por eso, el mínimo que podríamos pedir es un 90% de incremento”, sostuvo.

El dirigente también describió un escenario complejo para la actividad: “La inflación es terrible y no alcanza para mantener los vehículos, cubrir los gastos básicos ni realizar reparaciones. La precarización del servicio es extrema y la estamos pasando muy mal”.

En esa línea, remarcó la gravedad de la situación: “Nunca hemos vivido algo así. En los últimos 60 o 70 años no recordamos una crisis de esta magnitud en el sector, ni un desorden semejante en el sistema de transporte”.

Por su parte, altas fuentes del ámbito oficial, aseguraron que no creen que haya un incremento en lo inmediato y aseguraron que los equipos están trabajando en implementar la nueva ley de transporte (que fue aprobada por la Cámarade Diputados el pasado 11 de diciembre) para definir su reglamentación y que, dentro de la nueva normativa, el monto de las tarifas establecidas bajo el sistema anterior, se elimina.

El detalle del aumento en el boleto del colectivo

Los pasajes de colectivos suben su valor a partir de este lunes 27 de abril. El ajuste se aplica en la Red Tulum y con esta actualización, el boleto correspondiente a la primera sección pasará a tener un costo de $1.300.

Se trata del segundo aumento tarifario en lo que va de 2026. El anterior había entrado en vigencia el 1 de enero, cuando el pasaje mínimo se fijó en $1.070. De este modo, en apenas cuatro meses, el transporte público acumula un incremento superior al 21%, en un contexto atravesado por la presión inflacionaria y el aumento de los costos operativos.

Entre los factores principales se destacan los aumentos sostenidos en el precio de los combustibles y los acuerdos paritarios alcanzados recientemente con los choferes, que impactaron directamente en los costos salariales.

Según lo informado oficialmente, los nuevos precios quedarán establecidos de la siguiente manera:

Primera Sección (Gran San Juan): $1.300

Albardón, Pocito y 9 de Julio: $2.177,51

San Martín y Angaco: $2.459,18

Caucete y 25 de Mayo: $3.553,35

Zonda: $3.564,94

Ullum: $4.950,86

Sarmiento: $5.243,36

Jáchal: $21.829,27

Valle Fértil: $32.738,47

Iglesia y Calingasta: $36.378,48

Por su parte, el boleto escolar para alumnos y docentes, continúa siendo gratuito.