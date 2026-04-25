Radiografía de los créditos para emprendedores en San Juan: cuánto dinero pueden obtener, requisitos y el rubro que más solicitó

El acceso al crédito se convirtió en una de las principales herramientas para quienes buscan iniciar o sostener un emprendimiento en la provincia . En ese contexto, desde la Agencia Calidad San Juan confirmaron que las líneas de financiamiento disponibles registran una fuerte demanda y un crecimiento sostenido en los últimos meses.

Novedades Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Perspectiva Industria en San Juan: el diagnóstico del sector y la esperanza en dos motores económicos

Según explicó el titular del organismo, Manuel Rodríguez, a este diario, actualmente existen tres líneas destinadas tanto a emprendedores en etapa inicial como a micropymes en funcionamiento. En conjunto, ya se colocaron más de 1.000 millones de pesos y se otorgaron más de 350 créditos desde 2024 a la fecha. Además, en lo que va de 2026, se contabilizan más de 120 solicitudes, con un incremento cercano al 30% respecto del año pasado.

Cómo son las líneas de crédito disponibles

El esquema contempla tres alternativas, que varían según el destino del dinero, los montos y los plazos de devolución. La primera línea permite acceder a hasta 2 millones de pesos, con un plazo de devolución de 12 meses y dos meses de gracia. Puede utilizarse tanto para capital de trabajo como para la compra de bienes duraderos, como herramientas o equipamiento.

La segunda línea, una de las más utilizadas, está destinada exclusivamente a capital de trabajo, como insumos o mercadería. Permite financiar hasta 3 millones de pesos, con devolución en 18 meses y tres meses de gracia. En este caso, el dinero se transfiere directamente al proveedor, por lo que el solicitante debe presentar presupuestos previos.

Por último, existe una tercera línea orientada a la compra de bienes de capital, como maquinaria, tecnología o equipamiento. Ofrece plazos más largos, de hasta 36 meses, con cuatro meses de gracia.

En todos los casos, la tasa de interés es equivalente al 50% de la tasa BADLAR, lo que representa un costo financiero por debajo de referencias tradicionales. Como garantía, se solicita un cheque -propio o de un tercero- o, en algunos casos, una certificación de una sociedad de garantía recíproca.

Requisitos y cómo acceder

El programa está dirigido a emprendedores que se encuentren en distintas etapas, desde proyectos en desarrollo hasta iniciativas en crecimiento que ya estén en funcionamiento. Entre las condiciones principales se destacan:

Tener un emprendimiento productivo o un proyecto con factibilidad económica

Desarrollar la actividad dentro de la provincia de San Juan

Presentar documentación personal y, en caso de corresponder, constancia de inscripción impositiva

Aportar presupuestos de los bienes o servicios a financiar

Presentar un cheque como garantía

Además, solo se puede presentar un proyecto por solicitante y los bienes a adquirir deben ser nuevos.

El trámite se realiza de manera online, a través del portal de la Agencia Calidad San Juan, donde también se detallan los requisitos y condiciones de cada línea. El proceso es considerado accesible, con formularios simples y carga de datos básicos.

Qué se puede financiar con los créditos

Las líneas están diseñadas para cubrir distintas necesidades productivas. Entre los principales destinos del financiamiento se incluyen:

Compra de maquinaria y equipamiento

Adquisición de insumos y materias primas

Incorporación de tecnología

Contratación de servicios específicos, como diseño o asesoramiento

En algunos casos, los fondos no se entregan directamente al beneficiario, sino que se depositan en la cuenta del proveedor seleccionado, con el objetivo de garantizar el uso correcto del crédito.

El rubro que más solicita financiamiento

Si bien las líneas están abiertas a distintos sectores -comercio, industria y servicios-, hay una tendencia clara en la demanda. De acuerdo a los datos relevados por el organismo, el mayor volumen de solicitudes proviene del sector comercial, especialmente en rubros vinculados a alimentos. En segundo lugar, aparece el rubro indumentaria. “Lo que más vemos es comercio, sobre todo relacionado a alimentos. Es el sector que encabeza la demanda”, indicó Rodríguez.