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Torneo Apertura

River sanó la herida del Superclásico, venció a Aldosivi y se prende como escolta de la Lepra

El equipo de Eduardo Coudet derrotó al Tiburón por 3 a 1 en el Monumental, por la fecha 15 del campeonato argentino. Galoppo marcó el primer tanto, el segundo fue de Colidio y el tercero fue de Páez. El ex San Martín, Tomás Fernández, descontó para los suyos.

Por Agencia NA
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El Millonario se impuso gracias a los goles de Galoppo, Colidio y Kendry Páez. Tomás Fernández empató parcialmente para el Tiburón.

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En el Estadio Monumental, River venció a Aldosivi en el marco de la jornada 15 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que tuvo lugar en el Monumental, contó con los goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez, mientras que Tomás Fernández empató para la visita.

El encuentro no fue fácil de abrir para el local, que se encontró con un Tiburón muy replegado. A los 39′, Giuliano Galoppo se encontró con la pelota tras un rebote de Axel Werner y abrió la cuenta en el Monumental.

El complemento tenía al Millonario más cerca del segundo. Sin embargo, a los 27′, Tomás Fernández dio un pase a la red luego de un gran centro de Román y empató la historia. Rápidamente, sonó el “movete River movete” que le dio tensión a la recta final del compromiso.

Diez minutos después de la igualdad, Facundo Colidio apareció por el segundo palo para volver a poner en ventaja a River. Sobre el final, de contraataque, Kendry Páez marcó su primer gol con la banda roja tras una contra muy bien manejada por Joaquín Freitas. Fue 3 a 1.

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