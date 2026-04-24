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Torneo Apertura

San Lorenzo venció a Platense y sueña con los Playoffs

De visitante, San lorenzo venció a Platense por la mínima diferencia.

Por Agencia NA
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San Lorenzo aguantó y consiguió un triunfo vital por 1-0 ante Platense, en condición de visitante, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.

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El único gol del encuentro para el elenco de Boedo lo convirtió Rodrigo Auzmendi, a los 27 minutos del primer tiempo, con un preciso disparo de cabeza luego de un córner.

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