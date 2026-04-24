San Lorenzo venció a Platense y sueña con los Playoffs

San Lorenzo aguantó y consiguió un triunfo vital por 1-0 ante Platense, en condición de visitante, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.
El único gol del encuentro para el elenco de Boedo lo convirtió Rodrigo Auzmendi, a los 27 minutos del primer tiempo, con un preciso disparo de cabeza luego de un córner.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2047843112416870727&partner=&hide_thread=false