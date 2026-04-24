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Automovilismo

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

El piloto de F1 del equipo Alpine ya está en la Ciudad de Buenos Aires y el domingo protagonizará un road show en dos avenidas icónicas.

Por Agencia NA
Franco Colapinto, piloto argentino del equipo Alpine de Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino del equipo Alpine de Fórmula 1.

El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.

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Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, Colapinto reconoció que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, continuó el argentino, quien además reconoció que “si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Con respecto a la increíble fama que consiguió desde que subió a la Fórmula 1, aseguró que “no me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

FUENTE: Agencia NA

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