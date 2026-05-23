Colapinto brilló en Canadá y largará desde el top 10 en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y consiguió una gran clasificación en el Gran Premio de Canadá, donde este domingo largará desde la décima posición en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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El corredor de la escudería Alpine logró meterse en la Q3 tras una sólida actuación durante toda la jornada y buscará sumar nuevamente puntos en la máxima categoría del automovilismo.

Luego de la clasificación, Colapinto se mostró conforme con su rendimiento y destacó el crecimiento que viene teniendo pese a un inicio de temporada complicado.

“Todo el año tuve confianza pero no tenía los resultados. Estoy contento con mi adaptación y muy feliz con mi performance. Este fin de semana no estábamos tan rápidos como en Miami y por eso tiene mucho más mérito haber entrado a la Q3”, expresó el piloto oriundo de Pilar.

El argentino también valoró la regularidad que mostró durante toda la sesión clasificatoria y remarcó el nivel de su última vuelta. “Mi vuelta de Q3 fue muy buena y creo que ahí estaba nuestro potencial. Este fin de semana estamos un paso atrás, pero en ritmo de carrera somos competitivos y ojalá podamos avanzar”, sostuvo.

Además, Colapinto hizo referencia a las dificultades que atravesó durante el viernes, cuando no pudo completar correctamente la práctica libre, una situación que condicionó parte de la preparación para el fin de semana.

“No haber girado bien ayer fue duro y me perjudicó bastante. Hoy tuve más vueltas y más confianza. Este circuito exige mucha seguridad con el auto y no sentirte cómodo complica todo”, explicó.

El joven piloto argentino cerró la jornada con un mensaje de agradecimiento hacia el equipo Alpine, que lo respaldó en los momentos más difíciles de la temporada.

“Fue un gran día. Estoy muy feliz y bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. El equipo me ayudó mucho y siempre me acompañó durante la mala racha”, concluyó.

La carrera del Gran Premio de Canadá se disputará este domingo y Colapinto intentará aprovechar su posición de largada para meterse nuevamente en la zona de puntos.