Todo lo que tenés que saber de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona: días, horarios y TV

El fin de semana del Gran Premio de Mónaco fue para el olvido para Franco Colapinto y también para el equipo Alpine, que perdió un podio de Pierre Gasly por una serie de sanciones. El nutrido calendario de la Fórmula 1 dará revancha inmediata: este fin de semana se correrá el Gran Premio de Barcelona.

El argentino venía de coleccionar sus mejores actuaciones en la Máxima con grandes rendimientos en las Sprint de Miami y Canadá (10° y 9° respectivamente), pero principalmente en las citas principales de esos trazados con un 7° lugar en Estados Unidos y un histórico 6° puesto en el Circuito Gilles Villeneuve. Sin embargo, en Mónaco las cosas no salieron y el argentino quedó en el fondo de una carrera repleta de accidentes y problemas.

Será el turno para él de salir al Circuit de Barcelona-Catalunya por primera vez oficialmente con un monoplaza de F1 más allá de las habituales pruebas de pretemporada, aunque ya corrió en Montmeló tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3. ¿Sus mejores resultados allí? Segundo en la F3 del 2023 y en la misma colocación de la F2 del año siguiente.

El circuito, que está en el radar de la Máxima desde 1991, se extiende por 4657 metros y constará de 66 giros. Oscar Piastri marcó el mejor registro de vuelta en carrera el año pasado con su McLaren: marcó 1:15.743, aunque la vuelta de clasificación para la pole del australiano fue de 1:11.546.

La acción argentina será completa este fin de semana porque también saltarán a pista Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. La Fórmula 2 tendrá la clasificación el viernes (desde las 10.55 de Argentina) luego de la única práctica (6.05AM) que ordenará la grilla de la Sprint del sábado (9.15AM) y de la Feature Race del domingo (6.25AM). La Fórmula 3, por su lado, afrontará la qualy también el viernes (10AM) tras el único entrenamiento (4.55AM) para armar la largada de la Sprint del sábado (5.05AM) y de la carrera principal del domingo (3.40AM).

La actividad de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Barcelona)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Barcelona)

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Barcelona)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Barcelona)

Domingo 14 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

FUENTE: Infobae