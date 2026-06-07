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F1

Ganó Antonelli y Colapinto finalizó 15° en una carrera caótica del Gran Premio de Mónaco

El piloto de Mercedes llegó a su quinta victoria consecutiva. Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio tras varios abandonos y penalizaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la fecha seis del campeonato mundial de la Fórmua 1. El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton y el de Red Bull Isack Hadjar, completaron el podio. Mientras tanto, el argentino Franco Colapinto finalizó en la 15° posición.

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1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 25

2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 6s271 18

3. Isack Hadjar (Red Bull) a 23s394 15

4. Oscar Piastri (McLaren) a 24s261 12

5. Liam Lawson (Racing Bulls) a 26s553 10

6. Arvin Lindblad (Racing Bulls) a 29s010 8

7. Pierre Gasly (Alpine) a 30s369 6

8. Alexander Albon (Williams) a 33s413 4

9. Esteban Ocon (Haas) a 37s140 2

10. Checo Pérez (Cadillac) a 39s153 1

11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 41s899 -

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42s748 -

13. George Russell (Mercedes) a 43s353 -

14. Nico Hulkenberg (Audi) a 44s102 -

15. Franco Colapinto (Alpine) a 48s964 -

La carrera comenzó con el sorpresivo abandono de Max Verstappen. El piloto de Red Bull no pudo seguir por problemas en su motor durante la largada y debió acercarse a los pits para guardar su auto. Quien si tuvo un gran arranque fue el joven italiano de Mercedes que mantuvo su posición conseguida en la clasificación del sábado.

Esta fecha continuaría con los abandonos de Valtteri Bottas (Cadillac) , Oliver Bearman (Haas) y Lando Norris (McLaren), todos por desperfectos mecánicos en sus monoplazas. Además, varios pilotos recibieron penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de velocidad en el pit lane entre ellos Colapinto.

Cuando todo parecía terminar sin mayores complicaciones, en la vuelta 60 Lance Stroll golpeó contra el muro en una de las curvas y debió salir el safety car hasta poder retirar el auto. Los pilotos aprovecharon este momento para frenar a cambiar neumaticos.

Como si no fuera poco, al reanudarse la carrera, Charles Leclerc se quedó sin frenos y chocó contra el muro convirtiéndse en el sexto en tener que abandonar la competencia en la vuelta 65 y pasar de estar en el podio a quedar 17°. Por este incidente se frenó la competencia con bandera roja para limpiar toda la zona.

Luego de alrededor de 20 minutos de parate, volvió la competencia y Antonelli pudo mantenerse como líder sin mayores inconvenientes seguido por Hamilton. Aunque Pierre Gasly logró avanzar al tercer puesto sus sanciones no cumplidas lo dejaron abajo del podio y subió el piloto de Red Bull.

Luego de alrededor de 20 minutos de parate, volvió la competencia y Antonelli pudo mantenerse como líder sin mayores inconvenientes seguido por Hamilton. Aunque Pierre Gasly logró avanzar al tercer puesto sus sanciones no cumplidas lo dejaron abajo del podio y subió el piloto de Red Bull.

Antonelli, que está primero en la lucha por el Campeonato de Pilotos, consiguió consagrarse por quinta carrera consecutiva. Además, el mexicano Sergio Pérez sumó puntos por primera vez al terminar décimo. La próxima fecha será en Barcelona el domingo 14 de junio.

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