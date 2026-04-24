Video: un jugador juvenil de la Selección pidió disculpas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

“No nos faltó nada. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort… como lo hacemos siempre” . Esas fueron las palabras con las que Julio Coria quedó en el ojo del huracán después de perder ante Colombia en el Sudamericano Sub 17. Ahora el futbolista de la Selección Argentina pide perdón tras todo el revuelo generado por sus exabruptos.

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Coria no encontró ni mucho menos cobijo tras una serie de declaraciones que en el propio seno de AFA consideraron erróneas. Por medio de los canales oficiales del máximo ente del fútbol de la albiceleste, el futbolista de Boca Juniors apareció horas atrás con un mensaje de perdón para todo el pueblo colombiano.

“Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, palabras de Julio Coria para intentar dejar atrás toda la polémica generada en la final del Sudamericano Sub 17.

La joven promesa de Boca Juniors cambió su discurso. Habló de una Colombia que fue superior y merecedora del triunfo jornadas atrás: “No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien. Fue un buen equipo. Pido disculpas de corazón y solamente eso”.

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Todo ocurrió tras un 4-0 a favor de Colombia en la final. Una de las mayores victorias del conjunto cafetero ante Argentina en la historia de las categorías juveniles. Coria, tras el pitido final, realizó esas declaraciones que generaron un revuelo a nivel sudamericano y que ya tienen su pedido de disculpas oficial. Veremos cómo evoluciona la trama en caso de que ambas selecciones se vean en un Mundial Sub 17 que todavía está por ver si se disputa gracias al conflicto en Oriente Medio.

Las palabras que molestaron a la Selección de Colombia: