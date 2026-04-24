Caos en Ruta 40 por un triple choque entre una camioneta, un auto y una moto

Un siniestro vial se registró este viernes a las 15:30 en inmediaciones de Ruta 40 y calle 12, en Pocito. Una camioneta, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un triple choque, según informaron fuentes oficiales.
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El incidente ocurrió este viernes por la tarde en Pocito y generó complicaciones en el tránsito. Intervinieron efectivos de la Comisaría 7ma. Hasta el momento no se confirmó si hubo personas heridas.
Un siniestro vial se registró este viernes a las 15:30 en inmediaciones de Ruta 40 y calle 12, en Pocito. Una camioneta, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un triple choque, según informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con los primeros datos, personal de la Comisaría 7ma acudió al lugar tras ser alertado del incidente y trabajó en la zona para ordenar la circulación y relevar lo sucedido. Las actuaciones quedaron a cargo de esa dependencia.
El hecho generó demoras y alteraciones en el tránsito vehicular en uno de los sectores más transitados del departamento. Conductores debieron reducir la velocidad y circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas en el lugar. Los vehículos involucrados sufrieron daños de consideración.
Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la existencia de personas heridas ni sobre el estado de los ocupantes de los vehículos implicados. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre la mecánica del siniestro.