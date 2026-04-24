Horas después de ser condenado en un juicio abreviado por hechos de violencia contra su pareja , el cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino reapareció públicamente este viernes con un mensaje en redes sociales. El músico, que recibió una pena de seis meses de prisión condicional por los delitos de amenazas y daño, publicó un video en sus historias de Instagram en el que aseguró que se encuentra “muy bien” y cuestionó el tratamiento mediático de su caso.

“Estoy excelente, estoy muy bien, estoy en mi casa”, expresó Rufino en el breve descargo. En el mismo tono, apuntó contra quienes lo critican: “Para las personas que hablan mal, sepan que no me influye… quien sabe cómo son las cosas no tiene por qué preocuparse”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047740351868215705&partner=&hide_thread=false El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"



Video gentileza: Instagram juancruzrufino_oficial pic.twitter.com/Ef1ey0p7kP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 24, 2026

El músico también dirigió sus palabras a los medios de comunicación, a quienes acusó de haberlo utilizado previamente para obtener repercusión. “En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado para hacer alguna cosa buena y hoy utilizan mi nombre para ganar repercusión”, afirmó. Además, en textos que acompañaron el video, agregó: “También gracias y disculpas a los medios que no inventan cosas ni ponen títulos que no corresponden”.

En esa misma línea, cuestionó la cobertura del caso y reclamó espacio para dar su versión: “Los medios que hablan de mí, ¿por qué no me llaman y piden mi versión? ¿O por qué no dicen la verdad en vez de poner títulos para ganar repercusión conmigo?”. Incluso rechazó algunas de las calificaciones difundidas: “Para los medios que me ponen golpeador, en ningún momento apareció ninguna denuncia por golpeador”.

El descargo se dio pocas horas después de que Rufino admitiera su responsabilidad ante la Justicia en un hecho ocurrido el 15 de octubre de 2025, en un barrio de Santa Lucía. La condena fue homologada por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, tras un acuerdo entre el fiscal Mario Panetta, la ayudante fiscal Verónica Recio y la defensa encabezada por Gustavo Sánchez.

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Según la investigación, el cantante fue denunciado por agredir a su pareja y causar daños durante un episodio de violencia. Tras la formalización, la víctima ratificó su denuncia en diciembre de 2025 y expuso situaciones vinculadas a la intimidad de la relación y a problemas de consumo que, según indicó, afectaban al acusado.

No es el único antecedente judicial de Rufino. En noviembre del año pasado, el joven había alcanzado un acuerdo de reparación integral en una causa por estafa. Además, en 2022 fue investigado por otro hecho de violencia de género, en el que accedió a una suspensión del juicio a prueba.