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Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

El acusado en este hecho es Juan Cruz Marinelli (46). Tras conocerse los resultado del estudio de la junta interdisciplinaria, el juez lo obligó a internarse hasta el 8 de mayo para estabilizar su patología. El 11 se retomaría el juicio donde se sabrá si es una persona apta para estar al frente o no del mismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.

Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.

El inicio del juicio oral y público por presunto fraude en el Registro General de la Propiedad sufrió un giro en las últimas horas. El principal imputado, el empleado judicial Juan Cruz Marinelli (46) será internado de forma inmediata por orden del juez Diego Sanz, tras conocerse las conclusiones de una junta interdisciplinaria que evaluó su salud mental.

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La jornada estuvo marcada por la comparecencia de los miembros de la Junta Interdisciplinaria, quienes debieron aclarar puntos que resultaban contradictorios en sus informes preliminares. Según explicó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, el nudo del conflicto radica en la falta de adherencia de Marinelli a su tratamiento médico.

"El acusado no asume su enfermedad y no se somete al tratamiento. Incluso manifestó explícitamente que no iba a realizarlo", detalló el fiscal Nicolía a la salida de la audiencia.

A pesar de esta resistencia, los especialistas médicos fueron claros: si bien Marinelli padece una patología, esta no le impediría afrontar el proceso judicial siempre y cuando se encuentre estabilizado. El problema reside en que el acusado se niega a tomar la medicación, un factor fundamental para su funcionamiento diario y su capacidad de comprensión frente a un debate legal.

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Ante este escenario, el magistrado Sanz dispuso que Marinelli sea trasladado al Hospital Marcial Quiroga para una internación que se extenderá, en principio, hasta el próximo 8 de mayo. El objetivo es garantizar que reciba el tratamiento farmacológico necesario y logre la estabilidad clínica.

Durante este período, los médicos tratantes deberán confeccionar un nuevo informe detallado. Con esa pieza clave sobre la mesa, el tribunal determinará si el debate puede reanudarse. El 11 de mayo sería la fecha prevista para retomar la audiencia y definir si el imputado es apto para el juicio.

La medida que paralizó el inicio del debate fue impulsada originalmente por el defensor oficial César Oro, quien solicitó la intervención de la junta interdisciplinaria para evaluar a su asistido.

Asimismo, la defensa solicitó que las audiencias se desarrollen sin la presencia de la prensa, argumentando la protección de la intimidad del acusado dada su condición de salud. Esta petición no contó con la oposición de la fiscalía y fue finalmente convalidada por el juez Sanz, por lo que el proceso continuará a puertas cerradas una vez que se retome la actividad el próximo 11 de mayo.

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