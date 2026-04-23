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Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

Se trata de la estación localizada en Pedro Echagüe y avenida Rawson. La mayoría de los empleados logró llegar a un acuerdo con la patronal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rubo

En marzo hubo siete despidos en una estación de servicio de San Juan. Desde el Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (SUOES) confirmaron que se produjeron en la estación Rubo, ubicada en Pedro Echagüe y avenida Rawson.

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Desde la institución explicaron que la propietaria de la empresa decidió desvincular a los empleados debido a que llevó a cabo una reestructuración administrativa. Esto, de acuerdo al gremio, afectó a cinco personas que estaban en oficinas y a dos en maestranza, específicamente dedicados a tareas de limpieza. “Entre las personas despedidas en marzo se encontraban empleados con una trayectoria de más de 20 años en la empresa”, dijo Víctor Menéndez, secretario General de SUOES, a Tiempo de San Juan.

Sin embargo, Menéndez afirmó que la mayoría pudo llegar a un arreglo con la patronal para evitar concurrir a la Justicia, aunque otros aún esperan una solución a sus reclamos. De esta manera, desde el inicio del 2026, el sindicalista confirmó que hubo entre 10 y 12 despidos, muchos de los cuales correspondían a trabajadores en período de prueba.

La autoridad del SUOES contó que la entidad logró acuerdos salariales beneficiosos para los trabajadores, pero remarcó que el sector debería percibir una mayor remuneración. De este modo, explicó que al cierre del 2025 se acordó el pago de una suma fija para el mes de diciembre. Además, se lograron convenios de recomposición salarial del 4% para los meses de enero, febrero y marzo. “La negociación formal del año en curso ya se inició, estableciendo un incremento del 3% para el mes de abril, el cual se otorgó bajo la modalidad 'a cuenta'”, expresó.

Por último, está prevista una nueva reunión para finales de abril o los primeros días de mayo con el objetivo de definir cómo continuarán los aumentos, siempre siguiendo de cerca la evolución de la inflación. “Le vamos ganando un poquito con estos arreglos que hicimos a principios de año. Estamos ganando, pero poquito. No es lo que tenían que ganar en definitiva —que es mucho más—, pero es algo dentro de este panorama gris que hay”, finalizó.

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