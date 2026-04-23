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Salud

Por la Semana de Vacunación de las Américas, desplegarán operativos en todos los departamentos de San Juan

La campaña se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo con postas en toda la provincia, operativos territoriales y horarios extendidos en espacios públicos, sin necesidad de turno previo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Salud de San Juan difundió el cronograma completo de actividades que se desarrollarán entre el 25 de abril y el 2 de mayo, con postas fijas, operativos territoriales y vacunación domiciliaria. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas 2026, la provincia pondrá en marcha un amplio operativo sanitario que alcanzará a todos los departamentos, con el objetivo de reforzar la cobertura y completar esquemas pendientes.

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La campaña es impulsada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de Epidemiología, y contará con la participación de hospitales, centros de salud y equipos territoriales. Según informaron, se aplicarán dosis del calendario nacional a niños, embarazadas y adultos mayores, además de completar esquemas atrasados.

El despliegue incluirá vacunación en CAPS, plazas, escuelas, uniones vecinales, centros comerciales, comisarías y hasta operativos casa por casa en zonas alejadas o de difícil acceso. También se prevén actividades de concientización, charlas informativas y controles de carnet.

Días y horarios: cómo será el operativo

Las actividades se desarrollarán entre el viernes 25 de abril y el sábado 2 de mayo, con cronogramas que varían según el departamento y el tipo de operativo.

En líneas generales, las postas funcionarán principalmente en horario de mañana, entre las 8:00 y las 13:00, aunque en varios puntos se extenderán por la tarde e incluso hasta la noche, con franjas que llegan a las 18:00, 20:00 o 22:00, especialmente en espacios públicos y centros comerciales.

También habrá jornadas especiales durante fines de semana y eventos masivos, con operativos en horarios vespertinos, como en la Estación San Martín, el Parque de Mayo y la Feria Internacional de las Artesanías.

En paralelo, se realizarán vacunaciones domiciliarias -sin horario fijo- destinadas principalmente a adultos mayores o personas con dificultades de acceso, además de intervenciones en escuelas y lugares de trabajo con turnos específicos.

Operativos en Capital y el Gran San Juan

En Capital, las actividades comenzarán el 25 de abril con postas en el CAPS Cabot y el CAPS Barassi, que además tendrá presencia en espacios de alta circulación como la Estación San Martín y el Paseo San Juan.

En Chimbas, uno de los departamentos con mayor despliegue, habrá múltiples puntos simultáneos en plazas, capillas, centros de jubilados y espacios comerciales, con operativos que se repetirán durante toda la semana.

Santa Lucía también concentrará una fuerte presencia territorial, con postas en avenidas principales como Libertador, además de intervenciones en centros de jubilados, fábricas y barrios.

En 9 de Julio, el esquema combinará vacunación en plazas, operativos domiciliarios y presencia en instituciones públicas.

Cobertura en todo el territorio

El cronograma se extiende a zonas alejadas con estrategias específicas. En departamentos como Caucete, Angaco, San Martín y 25 de Mayo, se realizarán operativos en barrios, escuelas y espacios comunitarios.

En Valle Fértil e Iglesia, el abordaje incluirá salidas desde hospitales, visitas a escuelas albergue y vacunación casa por casa, mientras que en Jáchal y Albardón se priorizarán establecimientos educativos y centros de salud.

En Calingasta, Ullum y Zonda, los equipos recorrerán barrios, instituciones y puntos estratégicos con postas móviles y controles sanitarios.

Vacunación en eventos y espacios públicos

Además, se sumarán propuestas como “Vacunarte”, con actividades culturales y postas de vacunación en lugares de alta concurrencia como la Estación San Martín, el Parque de Mayo y la Feria Internacional de las Artesanías.

Desde Salud remarcaron que no es necesario turno previo y que las personas deben acercarse con carnet de vacunación, en caso de tenerlo, para facilitar la revisión de esquemas.

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