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Judiciales

Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa

La jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza denegó la solicitud de la defensa a cargo de María Filomena Noriega y el imputado seguirá preso por el plazo que el magistrado de Garantías otorgó en la audiencia de formalización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una resolución que tuvo lugar este jueves, la Justicia local ratificó la situación de encierro para Raúl Marcelo Alcayaga, el hombre acusado de un violento ataque contra un prestamista de Chimbas. A pesar de los esfuerzos de su defensa técnica para lograr la libertad, los tribunales consideraron que el riesgo procesal justifica mantener la medida de máxima restricción.

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La jornada estuvo marcada por la audiencia de impugnación de medida cautelar. En esta instancia, la abogada defensora María Filomena Noriega solicitó formalmente la libertad de Alcayaga, quien se encuentra cumpliendo dos meses de prisión preventiva desde el pasado 30 de marzo.

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Noriega buscaba revertir la decisión tomada inicialmente por el juez de Garantías, argumentando la posibilidad de medidas alternativas a la prisión efectiva. Sin embargo, la postura del Ministerio Público Fiscal fue contundente.

La fiscal a cargo del caso, Silvina Gerarduzzi, se opuso a la solicitud de libertad. Para la fiscalía, la medida cautelar debe permanecer firme para garantizar el avance sin interferencias de la investigación, considerando la gravedad del hecho y los peligros procesales que aún persisten en la causa.

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Tras escuchar a ambas partes, la Jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza decidió rechazar el planteo de la defensa y ratificar la prisión preventiva por el plazo de 2 meses.

Cabe recordar que el caso se remonta a fines de marzo, cuando el prestamista damnificado fue interceptado y atacado violentamente. Según la investigación, el episodio, fue atacado de manera brutal a ladrillazos.

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