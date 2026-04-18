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Barrio Parque Independencia

Tenso operativo en Chimbas: un hombre fue detenido tras amenazar con un arma de fuego

El detenido intentó evadir a los efectivos y descartó el arma durante la fuga. Está acusado de amenazas agravadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido

Un hecho de relevancia se registró este viernes en el departamento de Chimbas, cuando una persona fue amenazada con un arma de fuego en el interior del barrio Parque Independencia.

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Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó a los uniformados sobre la situación, lo que motivó un operativo inmediato en la zona para dar con el presunto autor del hecho.

Durante el procedimiento, personal del Comando Norte logró visualizar al sospechoso en las inmediaciones de lateral de Ruta Este y calle Benavídez. Al intentar entrevistarlo, el individuo se negó y emprendió la fuga, desplazándose por debajo del puente de Ruta 40, atravesando una cuneta hacia el sector oeste.

La persecución continuó cuando un efectivo motorista de la Unidad Operativa Chimbas Sur volvió a ubicarlo, momento en que el sujeto intentó escapar nuevamente en dirección al barrio Costa Canal I. Finalmente, fue aprehendido en el ingreso al mencionado barrio.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el detenido habría descartado el arma de fuego en el lateral este durante la huida. En el lugar intervino el fiscal de turno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas y daño agravado en concurso real, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.

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