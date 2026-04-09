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Violencia de género

Dos meses más de prisión para el acusado de golpear e intentar matar a su expareja en Chimbas

Néstor Matías Olmedo pasó este viernes por Tribunales. La fiscalía solicitó extender la prisión preventiva contra el joven que intentó asesinar a una chica. Ya está próximo al juicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Olmedo, el joven acusado de tentativa de femicidio.

Este es Olmedo, el joven acusado de tentativa de femicidio.

Cuando el juicio contra el joven que intentó asesinar a su expareja en Chimbas en enero de 2025 ya se encuentra próximo a realizarse, la Justicia volvió a prorrogar su prisión preventiva. Este jueves, el juez de la causa extendió por dos meses más la detención del acusado de golpear e intentar asfixiar a la joven con la que convivía.

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La decisión fue tomada por el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi, quien interviene en el estremecedor caso que tiene como imputado a Néstor Matías Olmedo, de 23 años. Desde la fiscalía de la UFI CAVIG solicitaron la extensión de la medida al señalar que solo resta fijar la fecha del juicio oral y público, en el que será juzgado por el delito de tentativa de femicidio.

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El brutal ataque atribuido a Olmedo ocurrió en la madrugada del 9 de enero de 2025, de acuerdo con la acusación fiscal. Todo se desató cerca de las 3 de la mañana, en el interior del departamento que ambos compartían en Villa El Salvador, en Chimbas, donde la pareja convivía desde hacía algunos meses.

El episodio comenzó tras una discusión vinculada al consumo de estupefacientes por parte del imputado. En medio de la pelea, Olmedo tomó del cuello a la joven e intentó asfixiarla, repitiendo la maniobra en más de una ocasión e incluso utilizando un trozo de tela para ejercer mayor presión, indicaron las versiones.

La agresión escaló rápidamente. Siempre según la acusación, el joven la golpeó en el rostro con un envase metálico y la arrojó contra un espejo. Incluso cuando ella cayó al piso, la siguió agrediendo y golpeó su cabeza contra el suelo en varias ocasiones, señalaron.

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La ayudante fiscal Julieta Lobillo y una colaboradora del equipo de la UFI CAVIG.

La ayudante fiscal Julieta Lobillo y una colaboradora del equipo de la UFI CAVIG.

El imputado trasladó a la joven hasta el baño, la metió bajo la ducha y después la envolvió con una sábana. Los gritos desesperados de la víctima alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso al 911 y al rato llegó la Policía. Olmedo fue detenido esa misma noche y la chica terminó hospitalizada por las múltiples heridas.

A partir de ese momento se inició la investigación que derivó en su detención y posterior imputación por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con el avance de la causa, la fiscalía reunió pruebas testimoniales, periciales y científicas que sostienen la acusación, en un expediente que ahora se encuentra a la espera de la fijación de fecha para el juicio oral.

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