Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Pese al pedido de la defensa y en a término de cumplirse el plazo de un año de prisión preventiva, este jueves el juez Ramón Alberto Caballero dicto la prórroga de la prisión preventiva para Néstor Matías Olmedo. El Joven está acusado de agredir a quien fuera su pareja a principios de enero del 2025, asfixiándola y golpeándola brutalmente, lo que encuadra en la figura de intento de femicidio.

En concreto, está imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género . Anteriormente se dictó prisión preventiva por nueve meses, medida que ya había sido prorrogada y ahora fue nuevamente extendida por tres meses más.

image

El hecho se remonta a la madrugada del 9 de enero de 2025, alrededor de las 3 de la mañana, en un departamento ubicado en Villa El Salvador, departamento de Chimbas. La víctima, mantenía una relación de noviazgo y convivencia con el acusado desde octubre de 2024, tras aproximadamente un año de relación.

De acuerdo con la acusación fiscal, la agresión se desencadenó luego de una discusión motivada por el consumo problemático de estupefacientes por parte del imputado, luego de hallarse un recipiente con cocaína en la vivienda. En ese contexto, Olmedo habría tomado del cuello a la joven e intentado asfixiarla, para luego reiterar la maniobra utilizando un trozo de tela.

image Juez Ramón Alberto Caballero.

El fiscal del caso, Atilio Sebastián Yanardi detalló que el agresor también la golpeó en el rostro con un envase metálico de desodorante de ambiente, provocando que la víctima cayera al suelo y se golpeara contra un espejo. Ya en el piso, continuó la golpiza, impactando reiteradamente la cabeza de la mujer contra el suelo. La defensa oficial estuvo a cargo de Lucas Quiroga y también estuvo presente la querella con la letrada Ana Valentina Sanchez Salmuni.

image Fiscal Atilio Sebastián Yanard y la abogada querellante Ana Valentina Sanchez Salmuni.

Posteriormente, el imputado la trasladó al baño y la mojó bajo la ducha, para luego dejarla envuelta en una sábana sobre un mueble del comedor. Los gritos y ruidos alertaron a los vecinos del complejo habitacional, quienes dieron aviso al 911 al advertir que se trataba de un intento de homicidio. Olmedo, ante sus vecinos intentó instalar la versión de que él había sido la víctima y que luego su expareja intentó auto agredirse para justificar las heridas que ella presentaba en su cuerpo. Al tomar la palabra, en la audienia, hizo un intento de evadir la responsavilidad diciendo que uno de los policias que lo trasladó, "dijo que él no habia sido".

image Defensa oficial, Lucas Quiroga.

Personal policial acudió al lugar y documentó la escena mediante registros fotográficos, además de realizar una inspección ocular, croquis ilustrativos y planimetría del inmueble. También se secuestraron prendas de vestir, ropa de cama y diversos objetos, entre ellos el envase metálico utilizado en la agresión.

Los elementos fueron analizados por el Complejo Científico Forense, que determinó la presencia de sangre humana en los objetos incautados. Asimismo, uno de los recipientes secuestrados arrojó resultado positivo para cocaína, lo que respaldó la hipótesis fiscal sobre el origen de la discusión.

Durante la audiencia, el tribunal consideró acreditados el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la elevada expectativa de pena —que oscila entre 10 y 15 años de prisión efectiva—, la gravedad del hecho y la situación personal del imputado, quien no contaba con arraigo laboral al momento del ataque.

La prórroga permitirá completar pericias científicas clave, entre ellas una pericia biomecánica y el cotejo de ADN, consideradas fundamentales para el avance de la causa de cara a una eventual elevación a juicio.