jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Son la mamá y el padrastro del nene. El chico tiene 11 años y escapó de la casa para contar lo sucedido a su abuela paterna. El padre los denunció y ahora ambos están presos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El relato del chico asegura que lo castigaron duramente con un cinto, que lo tomaron del cabello, que lo dejaron sin comida y que, para hacerlo sentir aún peor, le dijeron que su papá “no lo quiere”. Todo esto habría sufrido un niño de 11 años, que luego de la brutal paliza escapó de su casa y le contó lo sucedido a su abuela paterna. Ahora, su mamá y su padrastro están presos.

Lee además
Durísima condena para el dueño de un pitbull que mató a una niña: ¿cuánto le dieron?
En Córdoba

Ataque feroz: un niño de 9 años fue internado tras ser mordido por un pitbull
Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Florencia Bustos y Matías Carlos Farías fueron detenidos este jueves por orden del juez de garantías Alberto Caballero y por pedido del fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, revelaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El padrastro del chico tiene antecedentes por hechos de violencia. El sujeto cumplió una condena efectiva de 6 meses en el penal de Chimbas por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en 2023 y también afrontó otra causa penal en el mismo año por lesiones, amenazas y daño, informaron.

Este nuevo caso de violencia, que tiene como víctima al hijastro de 11 años, fue denunciado el martes último por el padre biológico del nene. Esta persona relató que las agresiones ocurrieron el lunes, en horario de la siesta. El chico le contó que su mamá y Farías le pegaron con un cinto y que lo agarraron del cabello.

A modo de castigo, también le quitaron la comida y, para lastimarlo más, le dijeron que su papá se fue de viaje y que no lo veía porque no lo quiere. También habrían hecho lo mismo con un hermanito menor del chico y los mandaron a dormir sin comer.

El nene de 11 años luego escapó de la vivienda, situada en Pocito, y llegó a pedir ayuda a la casa de su abuela paterna. Fue así como su papá se enteró de lo ocurrido y se presentó en la UFI CAVIG a denunciar el hecho de maltrato infantil. El personal de la unidad fiscal hizo examinar al chico con un médico, quien certificó que el pequeño presentaba marcas en brazos y piernas producto de los cintarazos, revelaron fuentes del caso.

En función de la denuncia y del certificado médico, la fiscalía pidió al juez Alberto Caballero la detención de la pareja y el allanamiento en su domicilio de Pocito para secuestrar los cintos y otros posibles elementos de prueba. Ese procedimiento a cargo de la brigada de la UFI CAVIG se concretó este jueves y ambos ahora se encuentran entre rejas, a la espera de la audiencia de formalización.

Temas
Seguí leyendo

Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

En Sarmiento: en el fondo no solo tenían aves en cautiverio, sino también gran cantidad de plantas de marihuana

Chimbas: entró a una vivienda "como pancho por su casa", sacó $10.000 de una billetera y huyó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Pronóstico

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena video
Tiempo en Chile

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa engaño electoral
Crisis en Puyuta

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja
Violencia de género

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja