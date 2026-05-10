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Comisaría 8°

Detuvieron a dos hombres en Sarmiento con escopetas y elementos para robar ganado

Los detenidos manifestaron que estaban cazando chanchos jabalíes, pero no pudieron presentar la documentación de las armas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Personal de Comisaría 8ª detuvo en la noche del sábado a dos hombres en Puesto Las Lagunas del Toro tras encontrarlos en campo abierto con armas de fuego y elementos vinculados al delito de abigeato.

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El procedimiento se realizó luego de que el operador de turno comisionara a personal policial por un presunto hecho de abigeato en curso.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a Carbajal, de 28 años y a Díaz, de 26 años.

En el sitio, los policías observaron dos escopetas —una de fabricación casera—, cartuchos, dos linternas, una linterna láser, un cuchillo tipo carnicero, un alicate y una camioneta Rastrojero azul. Al ser consultados, los sujetos manifestaron que estaban cazando chanchos jabalíes, pero no pudieron presentar la documentación de las armas.

Por ese motivo fueron aprehendidos por tenencia ilegal de arma de fuego. Se dio intervención a la UFI Flagrancia, y el ayudante fiscal David Peña se hizo presente en la sede policial para tomar las medidas correspondientes.

La causa quedó caratulada como “Tenencia Ilegal de Armas de Fuego del C.P.A”.

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