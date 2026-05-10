Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?

Zonda es uno de los departamentos de mayor tradición bloquista de San Juan y, al parecer, el partido de la estrella buscará continuar con ese legado para las elecciones del 2027. Pero todo indica que el actual intendente Juan Atampiz no buscará repetir, aunque tiene la oportunidad de hacerlo. En el medio, dirigentes del orreguismo, del peronismo y algún sector de La Libertad Avanza (LLA) que trabajan para el próximo año.

Dentro del Partido Bloquista es casi un hecho que el actual diputado departamental, Miguel Atampiz, buscará volver a ser intendente de Zonda. Cabe recordar que fue jefe comunal durante dos períodos, 2015-2019 y 2019-2023. Ante la imposibilidad de repetir en las elecciones pasadas, postuló a su hermano Juan, cuya figura quedó desdibujada y solo fue noticia por sus brevísimos discursos en las aperturas de sesiones del Concejo Deliberante.

En este plano, aparecen las figuras del orreguismo. Uno de los principales referentes es César Monla, quien fue intendente en el período 2011-2015 y perdió la reelección frente a Atampiz. Volvió a intentarlo en el 2019, pero tampoco lo consiguió. También podría nombrarse a Víctor Montaño, concejal y referente de la oposición en el cuerpo deliberativo, y que tomó relevancia por haber presentado varios pedidos de informe contra la gestión de Juan Atampiz.

Pero quizá uno de los nombres que más resuenan dentro del oficialismo provincial es el de Giselle Fernández, la exreina del Sol que empezó a inmiscuirse en la política en las elecciones del 2023. En aquel momento se habló de una potencial candidatura, pero finalmente no se llevó adelante.

Aquí es necesario aclarar que, actualmente, Producción y Trabajo y el bloquismo forman parte de una alianza electoral, que deberá luego confirmarse para el 2027. Si esta relación política continúa, el sistema electoral pasa al plano principal de discusión. En San Juan rige el Sistema de Participación Abierto y Democrático (Sipad), en el cual pueden participar múltiples candidatos dentro de un mismo frente electoral. Pero la idea del oficialismo provincial es establecer otro sistema en el cual haya internas partidarias para elegir a los candidatos (tanto dentro de los partidos como de los frentes) y, en ese caso, no existiría la posibilidad de que haya tantos aspirantes. En este contexto, hay quienes no descartan que haya una fórmula mixta de candidato a intendente-diputado.

Por otra parte, el dirigente peronista que tiene más vigencia en el departamento es el exciclista Oscar Villalobos, quien fuera concejal y presidente de la Junta Departamentla del Partido Justicialista. También fue candidato a intendente en el 2023 y, de hecho, tendría buena relación con Miguel Atampiz a pesar de que ahora van por veredas separadas. En ese año, el por entonces intendente estuvo en la presentación del "Hijo del Viento" como candidato, ya que ambos formaban parte del frente "San Juan por Todos" y Atampiz era su aspirante a diputado departamental.

Actualmente, la Junta Departamental del PJ es presidida por Emilia González, dirigente del entorno del exgobernador José Luis Gioja. González ganó la pulseada en el 2023 frente a Martín Ledesma, apadrinado en ese entonces por Villalobos.

Finalmente, en la órbita de LLA se encuentra la excandidata a diputada nacional suplente, Silvina Tomeo. La docente es referente del departamento y fue el nexo en la campaña del año pasado, para que los principales referentes caminaran las calles zondinas.