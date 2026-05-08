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Río Paraná

El peronismo reclamó la suspensión de la licitación de la Hidrovía por basarse en estudios "apócrifos"

El legislador también firmó una solicitada junto a un grupo de intelectuales con el propósito de detener la licitación de la Vía Navegable Troncal.

Por Agencia NA
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El diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución a través del cual reclamó la la suspensión del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, también denominada "Hidrovía", por basarse en documentos "apócrifos".

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Según denunció, los peritos informáticos señalaron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que el Gobierno Nacional presentó como aval respaldatorio "es apócrifo".

"Esta nueva prueba se suma a las tres denuncias penales que investiga la Procuración de Investigaciones Administrativas y al pedido de informes que presenté anteriormente en la Cámara de Diputados", indicó el ex canciller y ex ministro de Defensa.

"Lo venimos señalando desde el principio: el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal está plagado de irregularidades y sospechas y por eso pedimos su impugnación", concluyó.

En paralelo al proyecto de resolución, Taiana firmó una solicitada junto a un grupo de intelectuales y personalidades de la política y de la cultura con el propósito de detener todos los procesos licitatorios del Río Paraná, "para evitar que el efecto de los delitos denunciados se consumen en perjuicio de los productores y consumidores argentinos".

Esta iniciativa lleva también las firmas de Eduardo Barcesat, Carlos Del Frade, José María Lojo, Jorge Cholvis, Sebastián Premici, Horacio Muñoz de Toro, Miguel Rodríguez Villafañe, Feliciano Ramos, César Lerena, Graciela Bialet, Mempo Giardinelli.

La presentación de Taiana ocurre luego de que el Gobierno comunicara a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión, confirmando que las empresas Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.

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