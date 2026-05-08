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Licitación

Una importante prepaga se hará cargo de las prestaciones médicas de Prefectura y Gendarmería Nacional

La ministra de Seguridad confirmó que una prepaga fue adjudicada para brindar atención médica a efectivos de las fuerzas federales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que la prepaga Medicus fue adjudicada en una licitación para brindar cobertura médica a efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

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"Hace una hora se firmó la adjudicación para que Medicus sea la prepaga de Prefectura y Gendarmería", anunció Monteoliva en diálogo con Eduardo Feinmann y confió que el "proceso de licitación se hizo hace 20 días atrás y hace una hora se firmó la adjudicación".

El anuncio de la ministra tiene lugar en medio de la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOFSAS) que acumula fuertes deudas, recortes de prestaciones y reclamos de afiliados desde hace meses.

Al respecto, destacó que la nueva obra social es de "alto nivel, alta gama" y remarcó que significa "un antes y después para la realidad de nuestra gente".

"Nuestra idea es primero abrir el espacio para solucionar el problema que teníamos con Prefectura y Gendarmería", confió y señaló que la idea es "de a poco ir sumando al resto de las fuerzas".

Tras el anuncio, reivindicó: "Garantizamos lo que tenemos que garantizarle a nuestras fuerzas".

La relación con Bullrich

"Todas pavadas", desestimó las supuestas versiones que hablaban de un distanciamiento entre Monteoliva y la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

Respecto de la legisladora, señaló que "con Patricia he trabajado años, es un referente político a nivel nacional, es un actor político por excelencia". "Patricia trasciende la gestión de la seguridad", amplió.

En cuanto a la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei esta tarde, Monteoliva descartó "tensiones" con Bullrich después de su pedido público para que el ministro coordinador, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada de bienes. "Yo no percibí tensión con Patricia", sostuvo.

El respaldo a Adorni

En cuanto al nuevo respaldo a Adorni en la nueva reunión de Casa Rosada, la ministra de Seguridad expresó: "Confío plenamente en las definiciones y el criterio del Presidente".

"Si hay algo que tengo claro en la vida es la línea de mando: respondo al señor presidente", agregó y ponderó que el "Presidente tiene una definición, un criterio, y quienes acompañamos al presidente acompañamos la decisión que tome. Somos un equipo".

"Tenemos un presidente que se sale de la lógica tradicional. Se mueve, se guía y define sus decisiones con base a esos valores en los que está convencido y en esa orientación que tiene tan clara. Es un presidente que no renuncia a sus principios y convicciones", reivindicó.

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