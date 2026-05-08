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El Sindicato Obrero del Caucho advirtió por el cierre de plantas y la pérdida de trabajo

El sindicato advirtió sobre las consecuencias que genera la apertura de las importaciones sobre la producción nacional y el empleo.

Por Agencia NA
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El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) manifestó su profunda preocupación ante el cierre y desmantelamiento de la planta de la empresa Cabot en Campana, única productora nacional de “negro de humo”, insumo considerado estratégico para la actividad industrial del sector.

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Así, la decisión afectó aproximadamente 150 empleados, incluyendo a 90 directos y 60 indirectos.

En el comunicado de prensa, el sindicato advirtió sobre las consecuencias que genera la apertura de las importaciones sobre la producción nacional y el empleo.

Desde el gremio señalaron que la situación “pone en riesgo miles de puestos de trabajo” generando una afectación directa hacia los trabajadores y las PyMEs vinculadas a la industria del caucho y del neumático.

“Para el sector del caucho y del neumático, el impacto es devastador. Entregar la provisión de esta materia prima clave es rifar nuestra soberanía productiva”, enfatizaron las autoridades nacionales que conducen el gremio.

También subrayaron que el cierre de la planta no solo afecta a los trabajadores involucrados de manera directa, sino que también genera un clima de preocupación en toda la cadena productiva. Al respecto, distintas cámaras empresariales del sector ya vienen alertando sobre las dificultades que atraviesa la actividad industrial.

En este contexto, aseguraron: “No vamos a ser testigos silenciosos de la desindustrialización de la patria, ni de que el desarrollo que forjamos con lucha obrera y trabajo sea arrasado”.

Por último, la Comisión Directiva Nacional se solidarizó con los trabajadores afectados y ratificó su actitud frente a la situación, siempre en defensa del empleo argentino y del desarrollo industrial del país. “Sin industria nacional no hay Nación. Sin trabajo no hay dignidad”, concluyeron.

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