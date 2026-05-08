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Panamericano de Sordos

Sin silbato y con banderines: la experiencia de los árbitros sanjuaninos en el Panamericano de Futsal de Sordos

Fabián Vera, el ex árbitro y actual presidente de la ACAF, habló con Tiempo de San Juan sobre el torneo que se disputa en San Juan. Contó cómo se arbitra sin sonido ante jugadores profesionales y el rol que ocupan los jueces de línea en el Panamericano de Futsal de Sordos.

Por Antonella Letizia
árbitros

El fútbol tiene mil formas de jugarse, pero pocas tan silenciosas y visuales como la que se vivieron estos días con el Panamericano de Futsal de Sordos que se disputa en San Juan. Y el que lo explica de primera mano es Fabián Vera, ex árbitro y actual presidente de la Asociación Civil de Árbitros de Fútbol, ACAF.

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En charla con Tiempo de San Juan, Vera contó cómo se vive desde adentro una competencia donde el sonido queda afuera y la comunicación pasa toda por la vista. "A diferencia del que estamos acostumbrados, este no se juega con silbato sino con banderines".

Sin el clásico pitazo para cortar el juego, los árbitros de la cancha usan banderines para marcar infracciones, fuera de juego y todo lo que en un partido tradicional se avisa con el sonido. "Es otro lenguaje, es una experiencia muy linda", dijo Vera.

El video:

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