Azzaro tildó a Paredes de canchero y le pidió que primero "levante una copita con Boca"

Leandro Paredes quedó en el centro de la polémica por el durísimo descargo que realizó un periodista en pleno programa de streaming. Cansado de algunas actitudes del mediocampista, el conductor Flavio Azzaro no se guardó absolutamente nada y lanzó una catarata de críticas contra el campeón del mundo.
“No para de ningunear a todo el mundo este chico. Se zarpa de canchero. ¡Perdiste contra Barcelona de Ecuador y en Boca no hiciste nada! Para mostrar la porong..., tenés que levantar una copa con Boca, y todavía no levantaste ninguna”, expresó el periodista visiblemente molesto mientras estaba al aire.
El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte debate entre los hinchas. Mientras algunos respaldaron las palabras del conductor y cuestionaron ciertas actitudes de Paredes, otros salieron a defender al futbolista surgido de Boca y recordaron su trayectoria en la Selección Argentina y en el fútbol europeo.
El video:
