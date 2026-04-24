Video: así fue el picante cruce entre el sanjuanino Rubén Botta y Leandro Paredes

En Florencio Varela, la pelota rodó, hubo goles y un claro dominador, pero lo que terminó encendiendo la noche fue otra cosa: un cruce caliente entre el sanjuanino Rubén Botta y el campeón del mundo Leandro Paredes que quedó captado por las cámaras y rápidamente se llevó todos los focos.

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Video El sanjuanino Rubén Botta, sacadísimo: agredió a un rival, estalló de bronca y se fue expulsado

En el arranque de la fecha 16 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia no pudo hacer pie en casa y fue goleado 4-0 por Boca . Los goles del Xeneize los marcaron Giménez, Alan Velasco, Bareiro y Merentiel, este último ya en tiempo de adición, para bajarle el telón a una historia que en lo futbolístico tuvo un claro dueño.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por unos segundos que calentaron el partido. El sanjuanino Rubén Botta y Paredes protagonizaron un fuerte intercambio dentro del campo, con palabras picantes y gestos que no pasaron desapercibidos. La transmisión oficial captó el momento justo, y las imágenes no tardaron en viralizarse.

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El volante sanjuanino, uno de los hombres más experimentados del Halcón, no se achicó ante la jerarquía del mediocampista de la Selección Argentina. Del otro lado, Paredes respondió con el carácter que lo distingue. Fue un cruce breve pero intenso, que reflejó la tensión de un partido que, a esa altura, ya estaba prácticamente resuelto.

El video viral en redes: