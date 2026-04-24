viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se picó

Video: así fue el picante cruce entre el sanjuanino Rubén Botta y Leandro Paredes

El jugador sanjuanino y el campeón del mundo protagonizaron un choque caliente en el duelo que protagonizó Defensa y Justicia-Boca. El video que se hizo viral en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En Florencio Varela, la pelota rodó, hubo goles y un claro dominador, pero lo que terminó encendiendo la noche fue otra cosa: un cruce caliente entre el sanjuanino Rubén Botta y el campeón del mundo Leandro Paredes que quedó captado por las cámaras y rápidamente se llevó todos los focos.

Lee además
el sanjuanino ruben botta, sacadisimo: agredio a un rival, estallo de bronca y se fue expulsado
Video

El sanjuanino Rubén Botta, sacadísimo: agredió a un rival, estalló de bronca y se fue expulsado
san martin levanto el ancla y se prepara para darle batalla a quilmes, en el redebut de schiapparelli en el hilario
Primera Nacional

San Martín levantó el ancla y se prepara para darle batalla a Quilmes, en el redebut de Schiapparelli en el Hilario

En el arranque de la fecha 16 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia no pudo hacer pie en casa y fue goleado 4-0 por Boca. Los goles del Xeneize los marcaron Giménez, Alan Velasco, Bareiro y Merentiel, este último ya en tiempo de adición, para bajarle el telón a una historia que en lo futbolístico tuvo un claro dueño.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por unos segundos que calentaron el partido. El sanjuanino Rubén Botta y Paredes protagonizaron un fuerte intercambio dentro del campo, con palabras picantes y gestos que no pasaron desapercibidos. La transmisión oficial captó el momento justo, y las imágenes no tardaron en viralizarse.

image

El volante sanjuanino, uno de los hombres más experimentados del Halcón, no se achicó ante la jerarquía del mediocampista de la Selección Argentina. Del otro lado, Paredes respondió con el carácter que lo distingue. Fue un cruce breve pero intenso, que reflejó la tensión de un partido que, a esa altura, ya estaba prácticamente resuelto.

El video viral en redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047479018761445411&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Video: un jugador juvenil de la Selección pidió disculpas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Universitario tendrá su histórico debut en el Torneo del Interior B

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Un multicampeón del Dakar, fascinado con una delicia sanjuanina: "Semita, neeeño"

Manuel Cúneo Camargo, el sanjuanino que jugará el Rugby Championship M20 – 2026

Cuenta regresiva al Mundial: lesiones que preocupan y estrellas en duda

La Copa Argentina va a tener su libro oficial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estallo la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la federacion y roldan cuestiona el trasfondo
Conflicto

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

Te Puede Interesar

Con la temporada otoño-invierno en baja, en el comercio sanjuanino ya empiezan a mirar al Día del Padre
Relevamiento

Con la temporada otoño-invierno en baja, en el comercio sanjuanino ya empiezan a mirar al Día del Padre

Por Redacción Tiempo de San Juan
El vehículo secuestrado por los policías de Robos y Hurtos.
Operativos policiales

Secuestraron un auto y prendas de presuntos ladrones por dos robos en viviendas

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Rivadavia

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Javier Milei, presidente de Argentina
Tiempo pregunta

¿Serías mejor que un político?: así respondieron los sanjuaninos

El autodespacho crece en San Juan como opción: al menos ya hay cuatro estaciones con ese servicio
Combustible

El autodespacho crece en San Juan como opción: al menos ya hay cuatro estaciones con ese servicio