El sanjuanino Rubén Botta, sacadísimo: agredió a un rival, estalló de bronca y se fue expulsado

En un encuentro cargado de tensión, el sanjuanino Rubén Botta protagonizó una de las acciones más polémicas de la jornada del sábado y terminó expulsado en el duelo entre Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe. El episodio ocurrió a los 34 minutos de la primera etapa y cambió el rumbo del partido. Mirá el video.

Todo se originó tras una jugada discutida en la que el mediocampista reclamó una infracción. En medio de las protestas, Mauro Pittón -capitán del conjunto santafesino- le recriminó una supuesta simulación, lo que encendió rápidamente los ánimos dentro del campo.

Lejos de calmarse, Botta reaccionó de forma desmedida y fue directamente a buscar a Pittón, a quien impactó con un cabezazo en la zona del mentón. La agresión generó un inmediato tumulto entre futbolistas de ambos equipos, con empujones y discusiones que obligaron a intervenir al árbitro Felipe Viola.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2035468112481448229&partner=&hide_thread=false Botta EXPLOTÓ y vio la ROJA pic.twitter.com/hp5Gy1HDc0 — Liga (@LigaARG_) March 21, 2026

Sin dudarlo, el juez le mostró la tarjeta roja directa al volante de Defensa y Justicia, que dejó a su equipo con diez hombres cuando todavía restaba mucho por jugar. La decisión fue clara ante la violencia de la acción.

La expulsión representa la séptima en la carrera profesional de Botta, que acumula 444 partidos disputados. De ese total, cuatro fueron rojas directas. En su actual paso por el Halcón, suma 20 encuentros y dos goles convertidos.