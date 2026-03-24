Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

El Ministerio de Salud de San Juan informó el fallecimiento del Dr. Isidro Putelli, un destacado especialista en neumonología que además tuvo un rol relevante dentro de la gestión pública provincial.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se trata del neumonólogo Isidro Putelli, quien fue secretario técnico del Ministerio de Salud y ocupaba un rol clave en el CEMEC.
El Ministerio de Salud de San Juan informó el fallecimiento del Dr. Isidro Putelli, un destacado especialista en neumonología que además tuvo un rol relevante dentro de la gestión pública provincial.
A través de un comunicado, la cartera sanitaria expresó su pesar por la muerte del profesional, a quien definieron como una figura comprometida con el sistema de salud estatal. Putelli se desempeñó como secretario técnico del Ministerio entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Al momento de su fallecimiento, ocupaba el cargo de coordinador médico en el CEMEC (Centro Especializado para el Manejo de Enfermedades Crónicas), donde continuaba desarrollando tareas vinculadas a la atención y organización sanitaria.
A lo largo de su trayectoria, se destacó tanto en el ámbito asistencial como en espacios de gestión, donde dejó una marca significativa por su trabajo.
Desde el Ministerio enviaron sus condolencias a familiares, colegas y allegados. “Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, en este contexto tan doloroso”, expresaron en el mensaje oficial.