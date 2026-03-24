Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

El Ministerio de Salud de San Juan informó el fallecimiento del Dr. Isidro Putelli , un destacado especialista en neumonología que además tuvo un rol relevante dentro de la gestión pública provincial.

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A través de un comunicado, la cartera sanitaria expresó su pesar por la muerte del profesional, a quien definieron como una figura comprometida con el sistema de salud estatal. Putelli se desempeñó como secretario técnico del Ministerio entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Al momento de su fallecimiento, ocupaba el cargo de coordinador médico en el CEMEC (Centro Especializado para el Manejo de Enfermedades Crónicas), donde continuaba desarrollando tareas vinculadas a la atención y organización sanitaria.

A lo largo de su trayectoria, se destacó tanto en el ámbito asistencial como en espacios de gestión, donde dejó una marca significativa por su trabajo.

Desde el Ministerio enviaron sus condolencias a familiares, colegas y allegados. “Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, en este contexto tan doloroso”, expresaron en el mensaje oficial.