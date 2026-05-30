Desbaratan un falso cumple de 15, era una fiesta clandestina con más de 100 menores adentro

Una denuncia recibida en horas de la madrugada activó un operativo policial que terminó con la interrupción de un evento no autorizado en Caucete . En el lugar, las autoridades encontraron a cerca de un centenar de menores de edad participando de una reunión donde se consumían bebidas alcohólicas.

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Todo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en un salón situado sobre calle Rawson al 43. La intervención comenzó luego de que el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) alertara sobre una fiesta en la que, presuntamente, se comercializaban bebidas y se cobraba ingreso a los asistentes.

Cuando los efectivos llegaron al lugar fueron recibidos por el propietario del inmueble, un hombre de 54 años, quien manifestó que se trataba de una celebración privada de carácter familiar. Más tarde, una joven de 28 años indicó que el encuentro correspondía a un festejo de 15 años organizado para su hermana.

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Sin embargo, las explicaciones no convencieron a los uniformados. Al consultar por la supuesta homenajeada, la mujer aseguró que no se encontraba en el salón, situación que despertó aún más sospechas sobre la verdadera naturaleza del evento.

Tras obtener autorización para ingresar, los policías comprobaron que no había indicios de una fiesta de quince. En cambio, observaron una importante cantidad de adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas en distintos sectores del predio.

Ante ese escenario, se dispuso el cese inmediato de la actividad y se solicitó la documentación correspondiente para verificar la legalidad del encuentro. Según informaron fuentes oficiales, el responsable del salón reconoció que el establecimiento carecía de habilitación para desarrollar ese tipo de eventos.

Durante las actuaciones también trascendió que la organizadora admitió que dentro de la fiesta se expendían bebidas alcohólicas, aunque negó que se hubiera cobrado entrada para acceder.

Una vez anoticiada de la situación, la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá, ordenó la clausura preventiva del local y el secuestro de distintos elementos vinculados al evento. Entre ellos había botellas de vodka, vino, otras bebidas alcohólicas, gaseosas y recipientes utilizados para servir las consumiciones.

Además, personal policial realizó un registro fotográfico del lugar para incorporarlo al expediente. Paralelamente, se inició el procedimiento para que cada uno de los menores presentes fuera retirado por sus padres, madres o tutores.

Las autoridades informaron que todos los adolescentes fueron entregados a sus responsables legales luego de constatar que se encontraban en buen estado de salud, dejando asentada cada actuación en las correspondientes actas.