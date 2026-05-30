sábado 30 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Robo a mano armada en Capital: un motochorro asaltó a un hombre en la madrugada

Según el damnificado, el ladrón lo amedrentó con un arma de fuego. El caso está siendo investigado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un violento asalto a mano armada ocurrió esta madrugada en Capital, cuando un peatón se convirtió en el nuevo blanco de la inseguridad bajo la temida modalidad de "motochorro".

Lee además
un ex intendente de la capital fue elegido para un cargo estrategico de hacemos
Movimientos

Un ex intendente de la Capital fue elegido para un cargo estratégico de Hacemos
confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

El hecho delictivo se registró alrededor de las dos de la mañana. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la víctima de 35 años y con domicilio en el Chimbas, circulaba a pie por calles Paula Albarracín de Sarmiento e Ignacio de la Roza.

En ese trayecto, su marcha fue interrumpida por un sujeto desconocido que se desplazaba a bordo de una motocicleta 110cc. Según el relato del damnificado, el delincuente frenó a su lado, sacó a relucir un arma de fuego y lo apuntó para amedrentarlo.

Bajo la amenaza inminente, el malviviente obligó al hombre a entregar todo lo que llevaba consigo. El botín con el que huyó el asaltante constaba de una billetera que contenía 16.000 pesos en efectivo y documentación personal.

Tras concretar el atraco, el motochorro aceleró y se dio a la fuga. Minutos más tarde, tras un llamado de alerta, personal policial se hizo presente en el lugar del hecho. Los uniformados entrevistaron al damnificado, quien, a pesar del mal momento, no presentaba heridas físicas.

Temas
Seguí leyendo

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

La oposición del Concejo de Capital presentó pedidos de informes por la histórica remodelación de las plazas

Un colectivo que viajaba de Caucete a Capital quedó fuera de servicio, enviaron otra unidad ¡y también presentó fallas!

Gala Patria y desfile en San Juan: todos los detalles de cómo se honrará la Revolución de Mayo

Se enojó con policías en Capital, dio datos falsos para que no lo identificaran, pero no se salvó

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere una motociclista al chocar con un camion en la bebida
Sábado trágico

Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos
Prisión preventiva

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos

Imagen ilustrativa
Doble estafa virtual

Un albardonero perdió $21.000.000 en una falsa plataforma de YPF y otros $5.000.000 en manos de abogados truchos

Los 450 empleados, los fantasmas y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan
Historias

Los 450 empleados, los "fantasmas" y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Trinidad

"No opinen sin saber": la familia de los hermanos baleados en Villa El Pino dieron su versión

El vehículo fue sustraído de la Playa de Remoción de la municipalidad de la Capital, ubicada en calle Rivadavia.
Increíble pero real

Remolcaron un auto, lo llevaron a la playa de la municipalidad de San Juan y después un encapuchado se robó el vehículo

Te Puede Interesar

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000
Investigación

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

Por David Cortez Vega
El despertar de los eco domos: Ischigualasto logró destrabar su alojamiento de lujo
Obra a reactivar

El despertar de los eco domos: Ischigualasto logró destrabar su alojamiento de lujo

Imagen ilustrativa

Robo a mano armada en Capital: un motochorro asaltó a un hombre en la madrugada

 El aceite de cannabis de San Juan llegó a la OSP. Además, la empresa estatal CANME fabricará medicamentos comunes para Salud Pública.
Exclusivo

Los afiliados a la OSP ya pueden acceder al aceite de cannabis medicinal sanjuanino con descuento

EN VIVO: Dembelé iguala desde el punto del penal la final de la Champions
Minuto a minuto

EN VIVO: Dembelé iguala desde el punto del penal la final de la Champions