Robo a mano armada en Capital: un motochorro asaltó a un hombre en la madrugada

Un violento asalto a mano armada ocurrió esta madrugada en Capital, cuando un peatón se convirtió en el nuevo blanco de la inseguridad bajo la temida modalidad de "motochorro".

Triste noticia Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

Movimientos Un ex intendente de la Capital fue elegido para un cargo estratégico de Hacemos

El hecho delictivo se registró alrededor de las dos de la mañana. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la víctima de 35 años y con domicilio en el Chimbas, circulaba a pie por calles Paula Albarracín de Sarmiento e Ignacio de la Roza .

En ese trayecto, su marcha fue interrumpida por un sujeto desconocido que se desplazaba a bordo de una motocicleta 110cc. Según el relato del damnificado, el delincuente frenó a su lado, sacó a relucir un arma de fuego y lo apuntó para amedrentarlo.

Bajo la amenaza inminente, el malviviente obligó al hombre a entregar todo lo que llevaba consigo. El botín con el que huyó el asaltante constaba de una billetera que contenía 16.000 pesos en efectivo y documentación personal.

Tras concretar el atraco, el motochorro aceleró y se dio a la fuga. Minutos más tarde, tras un llamado de alerta, personal policial se hizo presente en el lugar del hecho. Los uniformados entrevistaron al damnificado, quien, a pesar del mal momento, no presentaba heridas físicas.