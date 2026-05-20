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Gala Patria y desfile en San Juan: todos los detalles de cómo se honrará la Revolución de Mayo

Los actos conmemorativos comenzarán el domingo 24 con la Gala Patria, mientras que el lunes 25 de mayo se realizará el Desfile Cívico Militar desde las 11,30 por Avenida Central. Mirá el programa completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan realizará entre domingo y lunes los actos conmemorativos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que culminarán con el Desfile Cívico Militar en el centro de la Ciudad de San Juan.

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Precisamente, el desfile se realizará el 25 de mayo desde las 11,30 con la participación de instituciones educativas y culturales, colectividades, fuerzas militares, de seguridad, policiales y Servicio Penitenciario Provincial, además de la Confederación Gaucha Argentina y Federación Gaucha de San Juan.

El Ministerio de Educación, por su parte, comunica que participarán 44 instituciones educativas, con casi 1.500 estudiantes y docentes, quienes desfilarán acompañados por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; y directores de áreas.

En la previa, por su parte, se servirá el tradicional chocolate entre los estudiantes y asistentes, gracias al trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ejército.

El programa de las celebraciones es el siguiente:

Domingo 24 de mayo

20:30 Función de Gala Patria en homenaje a la Gesta de Mayo, organizada por el Gobierno de la provincia.

Lugar: Teatro del Bicentenario, España y Santa Fe, Capital.

Lunes 25 de mayo

9:30 Acto de izamiento del Pabellón Nacional por parte de la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, y el presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, Elio Martos Vargas, acompañados por los concejales y secretarios de la comuna capitalina, con la participación de la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Lugar: Plaza 25 de Mayo, Capital.

10:30 Adopción del dispositivo militar en calle Mendoza, entre Mitre y Rivadavia.

10:45 Presentación del jefe de Tropas al jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronel Pablo José Molina, y al gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, en calle Mendoza y Rivadavia, Capital.

Revista y saludo del gobernador Orrego, acompañado por el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 a los efectivos formados.

10:50 Ingreso de autoridades a la Iglesia Catedral.

Traslado de banderas del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Escuadrón 66 San Juan de Gendarmería, Agencia Regional Cuyo de Policíoa Federal Argentina, DUOF SJ – División Unidad Operativa Federal San Juan de la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial al costado del altar.

Solemne Tedeum oficiado por el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, padre Gustavo Manuel Larrazábal.

Acompaña al acto religioso el Coro Universitario de San Juan.

11:20 Retiro de banderas de formación.

Desplazamiento de las autoridades al palco oficial, en avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, Capital.

Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 22 El Tambolar.

11:30 Inicio del Desfile Cívico Militar, con la participación de escuelas, instituciones culturales, colectividades, fuerzas militares, de seguridad, policiales y Servicio Penitenciario Provincial, Confederación Gaucha Argentina y Federación Gaucha de San Juan

Recorrido del desfile: por avenida José Ignacio de la Roza, desde avenida Alem, pasando por Mendoza, Mitre, Gral. Acha, avenida José I. de la Roza y hasta Tucumán.

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