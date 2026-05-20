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Mundo laboral

En San Juan, Educación lanzó un trayecto de formación para la enseñanza de oficios

La propuesta busca dar herramientas pedagógicas a docentes de escuelas de capacitación laboral, acompañando las nuevas demandas del mundo del trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, en la presentación del Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral.&nbsp;

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, en la presentación del Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral. 

El Ministerio de Educación de San Juan hizo el lanzamiento del Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral, una propuesta formativa apuntada a las prácticas de enseñanza a quienes se desempeñan en espacios vinculados a la capacitación en oficios y formación profesional. El acto se desarrolló en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y fue encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a autoridades educativas y docentes de distintas instituciones de la provincia.

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El objetivo es acompañar el crecimiento profesional de los docentes, promoviendo instancias de formación continua que permitan enriquecer las experiencias educativas y responder a los desafíos de la educación técnico-profesional y de capacitación laboral.

Durante la presentación se destacó que el trayecto fue diseñado desde una mirada que entiende a la práctica docente como un proceso dinámico, que requiere actualización permanente, reflexión colectiva y análisis situado de las realidades educativas.

“La educación en capacitación laboral requiere docentes preparados no solo en los saberes técnicos específicos de cada campo profesional, sino también en herramientas pedagógicas que permitan comprender la complejidad de los sujetos de aprendizaje y las múltiples realidades que atraviesan nuestras instituciones”, indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Además, remarcó que “la formación docente impacta en los estudiantes sanjuaninos que encuentran en la capacitación laboral una posibilidad de crecimiento personal, inserción laboral y desarrollo para el San Juan de hoy y del futuro”.

El Trayecto Pedagógico estará organizado en tres módulos: “Los Sujetos de Aprendizaje de Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral”, “Formación Didáctico Pedagógica I” y “Formación Didáctico Pedagógica II”.

La propuesta combinará contenidos teóricos y prácticos, el análisis crítico de las experiencias de enseñanza y el refuerzo de capacidades pedagógicas contextualizadas.

Durante la jornada también se realizó la presentación del equipo docente que acompañará el desarrollo del trayecto y se dieron a conocer aspectos vinculados al cronograma de cursado, modalidades de trabajo, fechas previstas y criterios de evaluación.

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