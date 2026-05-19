miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

El enfrentamiento ocurrió en un bar ubicado frente a Plaza 25 de Mayo, sobre calle General Acha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-19 at 10.38.53 PM

Momentos de tensión se vivieron este martes por la noche en pleno centro sanjuanino, cuando un grupo de personas protagonizó una pelea a golpes en la previa del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Lee además
lucia rubino: las razones por las que el juicio se hara a puertas cerradas
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas
Los ahora condenados frente al juez Alberto Caballero.
Maltrato infantil

Una pareja fue condenada por castigar a cintarazos y mechonazos a dos niños en Pocito

El episodio ocurrió en un bar ubicado sobre calle General Acha, frente a la Plaza 25 de Mayo. Según testigos, una discusión entre varios hombres fue subiendo de tono hasta terminar en una pelea a las piñas delante de clientes y transeúntes que se encontraban en la zona.

La situación generó momentos de preocupación y obligó a la intervención de efectivos policiales, que llegaron rápidamente al lugar para dispersar a los involucrados y controlar el conflicto.

Seguí leyendo

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Un camión volcó en Santa Lucía cuando intentaba cargar un tractor

La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja

Secuestraron varias motos, tras quejas por ruidos molestos de picadas en 25 de Mayo

Un auto quedó destruido tras un violento choque en Ruta 40

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fracaso un juicio por un violento caso tras la confesion del acusado: yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Investigación

Investigan a ocho playeros de una estación de servicio de Chimbas por una estafa con "tickets mellizos"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Te Puede Interesar

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas

Por Luz Ochoa
Miércoles frío pero agradable en San Juan
Clima

Miércoles frío pero agradable en San Juan

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave
Movida legislativa

En Caucete, la oposición impulsa la adhesión al RIGI y le falta un voto clave

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación
Copa Libertadores

Final caliente en la Bombonera: a Boca le anularon el segundo y se complica su clasificación

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso