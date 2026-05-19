Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Momentos de tensión se vivieron este martes por la noche en pleno centro sanjuanino, cuando un grupo de personas protagonizó una pelea a golpes en la previa del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores.

El episodio ocurrió en un bar ubicado sobre calle General Acha, frente a la Plaza 25 de Mayo. Según testigos, una discusión entre varios hombres fue subiendo de tono hasta terminar en una pelea a las piñas delante de clientes y transeúntes que se encontraban en la zona.

La situación generó momentos de preocupación y obligó a la intervención de efectivos policiales, que llegaron rápidamente al lugar para dispersar a los involucrados y controlar el conflicto.

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